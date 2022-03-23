Thu Trang: 'Nhân viên trong công ty tôi thích mỗi Hồ Ngọc Hà thôi, còn không nhận ra vợ chồng tôi'

Cặp vợ chồng Thu Trang và Tiến Luật cho biết bản thân thật sự sốc khi nhân viên làm trong công ty mình gần 1 năm nhưng không biết hai người họ là ai, thậm chí còn nhận nhầm tính chất của công ty.

Theo video mới đây được diễn viên hài Tiến Luật đăng tải trên kênh YouTube của mình, anh và vợ mình là diễn viên Thu Trang đã có một màn chất vấn nhân viên trong công ty của hai người đầy hài hước. Nam diễn viên cho biết, anh thật sự sốc khi chính nhân viên của anh không biết anh là ai khi anh gọi điện đến dù cho nhân viên này đã làm việc tại công ty của anh được gần 1 năm rồi. Tiến Luật 'đau khổ' kể lại chuyện nhân viên trong công ty không nhận ra mình - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi gọi đến máy công ty là có công việc nhưng nhân viên lại hỏi: 'Xin lỗi, anh là ai vậy'. Tôi nghe xong sốc luôn. Trời ơi, cái giọng tôi như thế này mà nhân viên còn không nhận ra tôi.

Chưa kể, nhân viên này còn rất lạnh lùng với tôi. Có lần tôi đi tập thể dục bỏ quên chìa khóa trong nhà, phải gọi cho nhân viên này mang chìa khóa dự phòng qua. Tới lúc gặp, mặt nhân viên này lạnh như tiền, đưa chìa khóa xong đi mất trong khi tôi đang rất vui mừng." - Tiến Luật nói. Thu Trang và Tiến Luật hài hước chất vấn nhân viên trong công ty - Ảnh: Chụp màn hình Tiến Luật còn hài hước khẳng định nhân viên này không nhận ra anh vì đã không theo dõi anh trên MXH và xem TikTok của anh, cũng không thưởng thức các sản phẩm của anh.

Sau khi nghe xong câu chuyện của ông xã, Thu Trang tiếp lời rằng nhân viên này vào làm cho công ty của vợ chồng cô nhưng không hề biết rằng công ty này là của Thu Trang và Tiến Luật, vả lại nhân viên trong công ty của cô chỉ "mê" mỗi ca sĩ Hồ Ngọc Hà thôi và không biết nghệ sĩ nào khác ngoài Hồ Ngọc Hà Công ty giải trí của Thu Trang và Tiến Luật bị nhân viên nhầm là công ty sản xuất vật tư y tế - Ảnh: Chụp màn hình "Ủa, nhân viên đâu có biết anh là ai, anh đâu có nổi tiếng lắm mà cần phải biết. Nhân viên này còn không biết vào đây làm công ty của Tiến Luật và Thu Trang nữa. Rõ ràng công ty vợ chồng mình là công ty giải trí mà nhân viên vào còn hỏi Thu Trang, Tiến Luật là ai. Nhân viên chỉ thích mỗi Hồ Ngọc Hà thôi. Trên cuộc đời này, nó chỉ biết đúng Hồ Ngọc Hà, ngoài ra không biết ai hết." - Thu Trang hài hước chia sẻ. Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật 'cạn lời' với nhân viên - Ảnh: Internet Ngay sau đó, Thu Trang quay ra hỏi người nhân viên này lý do nộp hồ sơ vào công ty của vợ chồng cô nhưng nhân viên này lại "lấp liếm" rằng chọn công ty này là do "mê chị Thu Trang" khiến cho nữ diễn viên phải phản bác lại ngay tức khắc. "Trời ơi đừng xạo, lúc đó mày còn không biết tao là ai nữa. Mày tưởng công ty này là công ty sản xuất đồ y tế như khẩu trang, găng tay, không nghĩ đây là công ty sản xuất phim ảnh." - Thu Trang nói. Vì vậy, Tiến Luật đã nhanh chóng nhắc nhở Thu Trang phải xem lại cách trang trí công ty vì công ty sản xuất phim ảnh mà giống công ty sản xuất vật tư y tế là không được.

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