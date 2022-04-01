7 năm sau scandal Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga - Đại gia gây chấn động Vbiz một thời : ông Cao Toàn Mỹ giờ ra sao ?

Hiện tại, sau loạt ồn ào trong quá khứ hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã có cho mình một cuộc sống ổn định và người hâm mộ cũng tự thắc mắc và đặt ra cho mình câu hỏi '' Đại gia Cao Toàn Mỹ'' hiện tại đang có cuộc sống như thế nào ?

7 năm trước hay nói một cách chính xác hơn là vào tháng 3/2015, showbiz đã rúng động trước thông tin Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng phải lùm xùm ‘’Hợp đồng tình ái’’ với đại gia Cao Toàn Mỹ . Thậm chí, sự việc còn căng thẳng đến mức nàng hậu đã bị cơ quan điều tra tạm giam trong một khoảng thời gian dài để phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 29/6/2017, Hoa hậu Phương Nga chính thức được tại ngoại sau 2 năm 3 tháng 10 ngày bị tạm giam. Gần 8 năm sau khi sự việc xảy ra, lùm xùm giữa Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga bất ngờ hot trở lại trên TikTok

Tưởng chừng như sau 7 năm đã trôi qua, sự việc này đã trôi vào dĩ vãng thì bất ngờ thay, câu chuyện này lại được đào bới lại trong khoảng thời gian vài ngày vừa và nó cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và quan tâm từ phía người hâm mộ. Đồng thời, netizen cũng rất tò mò về cuộc sống cá nhân của nàng hậu và vị đại gia sau gần chục năm giờ đang ra sao. Về phía hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, sau lùm xùm nổi tiếng đó hiện cô đã ổn định được cuộc sống và có cho mình một sự nghiệp vững chắc. Cô tự tin xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội. Hơn 2 năm qua, cô là Giám đốc kinh doanh của một công ty về nội thất.

Nàng hậu giờ đây đã có một cuộc sống ổn định và có sự nghiệp tương đối sáng lạng - Ảnh: Internet Còn về phía vị đại gia Cao Toàn Mỹ, sau vụ kiện đình đám này, hàng loạt tin đồn xuất hiện, cho rằng vợ của ông Mỹ đã nộp đơn xin ly hôn và đòi chia một nửa tài sản. Nhưng vợ đại gia còn từng lên tiếng khẳng định niềm tin vào Cao Toàn Mỹ: “Đến thời điểm này, tôi hoàn toàn tin vào chồng tôi, vợ chồng tôi vẫn có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tôi hoàn toàn tin vào công lý sẽ làm sáng tỏ mọi việc”. Nói về tin đồn ly hôn tràn ngập cõi mạng, vợ Cao Toàn Mỹ từng cho hay: “Thời gian qua một số tờ báo có đăng bài với nội dung vợ chồng tôi ly hôn, phỏng vấn tôi về cảm nghĩ của tôi với các sự kiện liên quan đến anh Mỹ. Nhưng tôi khẳng định các thông tin trên mạng đều là bịa đặt, giả mạo, mạo danh tôi. Từ khi sự kiện xảy ra đến nay, chưa có ai tiếp xúc tôi và tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng”. Đại gia Cao Toàn Mỹ vẫn đang có một cuộc sống ''ẩn thân'' sau loạt lùm xùm 7 năm về trước Hiện tại, cuộc sống của vị đại gia 7x dường như vẫn là dấu hỏi lớn với tất cả mọi người, anh rất ít khi cập nhật thông tin lên MXH và ở ẩn cho tới tận bây giờ.





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