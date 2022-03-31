Việt Hương vừa bày tỏ thái độ bức xúc, khi phải chứng kiến chuyện bất bình nhưng không làm được gì. Cộng đồng mạng đồng loạt lên tiếng đồng tình về hành vi này.

Việt Hương vừa bày tỏ thái độ bức xúc, khi phải chứng kiến chuyện bất bình - Ảnh: Chụp màn hình

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ hài được yêu thích nhất hiện nay tại Việt Nam. Ngoài là diễn viên hài, cô còn là diễn viên điện ảnh, kiêm MC giám khảo các gameshow truyền hình ăn khách. Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đăng tải hình ảnh dáng vẻ thước tha, nền nã trong bộ áo dài xanh. Tuy nhiên, dòng trạng thái trên ảnh lại "gây lú" cho cộng đồng mạng: "Giận xanh người luôn thấy chưa?".

Cụ thể, Nghệ sĩ Việt Hương bày tỏ thái độ bất bình, khi chứng kiến những shipper chạy ngược, chạy xuôi để giao những kiện hàng, giữa cái nắng hừng hực của đất Sài Thành, nhưng cái kết nhận lại là hai từ "bom hàng". Việt Hương búc xúc lên tiếng: "Ở đời sống biết điều".

Việt Hương phản ứng cực gắt, giận đến 'xanh' người - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, bên dưới bài đăng, khán giả đồng loạt ủng hộ ý kiến này của Việt Hương. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và xót xa với cảnh ngộ của những người làm nghề shipper. Nghề này chạy từng cuốc xe, kiếm từng đồng, từng cắt trang trải cuộc sống, cuối cùng lại bị khách chơi một vố đau đớn, khiến dân tình không khỏi bức xúc.

Nhiều bình luận ủng hộ ý kiến của Việt Hương, bày tỏ sự đồng cảm và xót xa với cảnh ngộ của những người làm nghề shipper - Ảnh: Chụp màn hình

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