Nam thần Hyun Bin chính thức kết hôn, 'vợ hờ' Diệu Nhi lên tiếng đáp trả thế nào khi bị fan liên tục réo gọi 'chia buồn'?

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" chính thức kết hôn, diễn viên Diệu Nhi bị người hâm mộ réo gọi gửi lời "chia buồn".

Hôm nay, ngày 31/3, cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" chính thức kết hôn trong sự chúc mừng của của đông đảo fan trong nước và quốc tế. Được biết, vì dịch bệnh phức tạp, đám cưới sẽ giới hạn trong vòng 200 khách mời bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.

cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi nổi tiếng, cái tên Diệu Nhi cũng khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Diệu Nhi thuộc hội mê trai đẹp thứ thiệt khi thường xuyên đăng tải những bức ảnh ghép bản thân và các mỹ nam đình đám trong đó có cả Hyun Bin lên trang cá nhân với cách xưng hô vô cùng thân mật. Chính vì lẽ đó, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của nữ diễn viên khi hay tin hỷ của nam thần.

Diệu Nhi cùng các mỹ nam - Ảnh : Internet

Cụ thể, mới đây, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đã đăng tải một story và "lời chia buồn" của một netizen gửi đến cô và cho biết "Chị vui lắm, chị không có buồn nha". Ngoài ra, trước đó, nữ diễn viên cũng đã có lời "thú tội" đầy hài hước: "Hôm nay anh chị tuyên bố cưới nhau, em cũng xin đính chính đây là bức ảnh ghép, em bị ảo thôi ạ".

Diệu Nhi xác nhận không buồn trước tin nam thân kết hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Diệu Nhi là một trong những diễn viên trẻ quen mặt với khán giả Việt. Cô nổi tiếng với series "Chiến dịch chống ế" cùng nhiều phim truyền hình, chiếu rạp đặc sắc. Gần đây, nữ diễn viên tham gia hai bộ phim là "Bẫy ngọt ngào" và "Bóng đè" nhận được nhiều phản ứng tích cực của khán giả.

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