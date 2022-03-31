Hậu COVID-19, Trấn Thành để lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' khi trở lại với công việc

Nam danh hài Trấn Thành hiện đã quay trở lại công việc, song anh vẫn còn mệt mỏi và bị ảnh hưởng hậu Covid-19.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ hình ảnh quay trở lại công việc sau khoảng thời gian ở nhà cách ly vì nhiễm Covid-19. Nam danh hài mệt mỏi chia sẻ: "Mới hết bệnh mà quay muốn lòi con mắt".

Đáng chú ý, đôi mắt sâu hun hút, nặng trĩu lộ rõ vẻ mệt mỏi của Trấn Thành khiến nhiều người hâm mộ xót xa. Được biết, khi nhiễm Covid-19, tình trạng sức khỏe của Trấn Thành chỉ xuất hiện những triệu chứng nhẹ. Cả hai vợ anh đang tích cực cách ly và điều trị tại nhà.

Bài đăng gây chú ý của Trấn Thành trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài viết, nhiều người hâm mộ không gnuwfng hỏi thăm và gửi lời chúc sức khỏe tới Trấn Thành. Điển hình như: "Cố lên, cố lên Xìn ơi! Mọi người vẫn yêu mến và ngưỡng mộ Trần Xìn lắm lắm... Chúc bình an và mọi điều tốt lành nhé Xìn", "Chúc Trấn Thành nhiều sức khỏe để đem nhiều năng lượng đến cho mọi người", "Bệnh khỏi mà trấn Thành trông vẫn đẹp trai như ngày nào. Chúc em sức khỏe hạnh phúc bình an", "Trấn Thành thấy có phúc hậu quá... Cô chúc vợ chồng con được dồi dào sức khỏe"...

Người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe tới nam danh hài - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won đều đăng thông báo nam MC dương tính với Covid-19. Nam nghệ sĩ đã chia sẻ xét nghiệm nhanh 2 vạch kèm ảnh anh đeo khẩu trang kín mít trong nhà. Bên cạnh đó, anh còn bị một tài khoản mạng xã hội đã lợi dụng điều này để tung tin sai lệch. Ngay sau đó, nam danh hài cũng có những phản hồi trước việc bị đồn qua đời. Anh gửi lời cảm ơn cơ quan chức năng đã ra tay kịp thời để ngăn chặn và trừng trị những kẻ đăng tin giả mạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-covid-19-tran-thanh-de-lo-tinh-trang-suc-khoe-dang-lo-ngai-khi-tro-lai-voi-cong-viec-459370.html