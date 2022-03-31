Tiết lộ số tiền phúng viếng trong đám tang của nghệ sĩ Ngọc Đáng

Hậu trường 31/03/2022 10:54

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ cải lương Phillip Nam – Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Châu đã sao kê, giải trình toàn bộ số tiền nhận và chi cho đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng.

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ cải lương Phillip Nam - Cẩm Thu và nghệ sĩ Tuấn Châu đã sao kê, giải trình toàn bộ số tiền nhận và chi cho đám tang nghệ sĩ Ngọc Đáng tại bang California, Mỹ.

Nghệ sĩ Phillip Nam cho biết: "Đến giờ, tôi xin thông báo, toàn bộ số tiền phúng viếng chúng tôi nhận được trong đám tang chị Ngọc Đáng là 59.121 đô la. Chúng tôi dùng số tiền đó để chi trả, lo liệu tất cả các thủ tục, nghi lễ, gồm tiền nhà quàn, tiền chôn cất, tiền dịch vụ, tiền cúng thất hàng tuần, tiền ăn uống, ban nhạc, mời các sư thầy tới cúng… Tất cả các tiền đó, tôi đều ghi lại cụ thể và cộng vào là hết 41.808 đô la. Số tiền này không bao gồm tiền đất chôn cất vì không phải trả một đồng nào hết"

dam tang nghe si ngoc dangTiết lộ số tiền phúng viếng trong đám tang của nghệ sĩ Ngọc Đáng - Ảnh 2
Toàn bộ số tiền phúng viếng trong đám tang chị Ngọc Đáng là 59.121 đô la - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Miếng đất đó do chính vợ chồng tôi tặng cho chị Ngọc Đáng để chị được an nghỉ. Tôi đã mua miếng đất đó từ rất lâu để làm nơi an nghỉ cho mình nhưng giờ nhường cho chị Ngọc Đáng. Như vậy, số tiền còn lại sau khi lo liệu đám tang là 17.386 đô la. Chúng tôi đã liên lạc về Việt Nam với hai con trai chị Ngọc Đáng. Trong đó, một người nay đã hơn 50 tuổi nhưng chưa có gia đình, một người bị bệnh tâm thần. Tôi đã làm việc chi tiết với cậu con trai kia và sau khi mọi thứ được rõ ràng, tôi sẽ gửi toàn bộ số tiền cho hai em".

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Các nghệ sĩ đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Đáng - Ảnh: Zing

Trước đó, vào ngày 21/3, đông đảo nghệ sĩ đã đến thắp hương, viếng NSƯT Ngọc Đáng. Nữ nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu cải lương miền Nam qua đời vào ngày 23/2 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vòm họng.

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1951 tại TP.HCM. Bà là một trong những nghệ sĩ nổi bật của sân khấu cải lương tuồng cổ Hồ Quảng tại Việt Nam. Từ nhỏ, bà được lớn lên trong nôi nghệ thuật là gánh hát Phượng Hảo của NSND Phùng Há. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng qua các vở diễn như Thái hậu Dương Vân Nga, Xử án Bàng quý phi, Đào Tam Xuân, Quan Âm Thị Kính...

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