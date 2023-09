Toàn bộ số tiền phúng viếng trong đám tang chị Ngọc Đáng là 59.121 đô la - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ chia sẻ thêm: "Miếng đất đó do chính vợ chồng tôi tặng cho chị Ngọc Đáng để chị được an nghỉ. Tôi đã mua miếng đất đó từ rất lâu để làm nơi an nghỉ cho mình nhưng giờ nhường cho chị Ngọc Đáng. Như vậy, số tiền còn lại sau khi lo liệu đám tang là 17.386 đô la. Chúng tôi đã liên lạc về Việt Nam với hai con trai chị Ngọc Đáng. Trong đó, một người nay đã hơn 50 tuổi nhưng chưa có gia đình, một người bị bệnh tâm thần. Tôi đã làm việc chi tiết với cậu con trai kia và sau khi mọi thứ được rõ ràng, tôi sẽ gửi toàn bộ số tiền cho hai em".

Các nghệ sĩ đến tiễn biệt NSƯT Ngọc Đáng - Ảnh: Zing

Trước đó, vào ngày 21/3, đông đảo nghệ sĩ đã đến thắp hương, viếng NSƯT Ngọc Đáng. Nữ nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu cải lương miền Nam qua đời vào ngày 23/2 sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư vòm họng.