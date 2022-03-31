Loạt phát ngôn 'gây sốc' của sao Việt về chuyện tình cảm, Hiền Hồ 'yêu 2, 3 người một lúc' chưa là gì so với mỹ nhân khuyên mọi người nên làm 'người thứ 3'

Hậu trường 31/03/2022 16:30

Phát ngôn gây tranh cãi của Hiền Hồ trong quá khứ có thể nói là "không có cửa" khi so sánh với các tuyên bố dưới đây của loạt mỹ nhân Việt với đời sống tình cảm hết sức phức tạp.

Hiền Hồ: "Hồng nhan bạc tỷ là chuyện bình thường", "Yêu 2, 3 người cũng được miễn là mình thật lòng"

Sau scandal tình ái với đại gia U60, loạt phát ngôn trong quá khứ của Hiền Hồ bất ngờ bị khui lại. Trong đó có những câu nói gây khá nhiều tranh cãi như: "Yêu 2,3 người cũng được. Miễn mình thật lòng." hay "Hồng nhan bạc tỷ là chuyện bình thường".

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Scandal tình cảm của Hiền Hồ với vị đại gia U60 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt - Ảnh: Internet

Với những phát ngôn này của Hiền Hồ, nhiều khán giả đã tỏ ra vô cùng khó chịu vì dưới vai trò một người của công chúng thì nữ ca sĩ lại công khai ủng hộ chuyện không chung thủy trong tình yêu là "dùng nhan sắc đổi lấy tiền tài". Không những vậy, ồn ào tình ái với vị đại gia U60 cũng đã khiến tên tuổi của cô bị tổn hại nghiêm trọng, từ một nữ ca sĩ có sự nghiệp rộng mở, hiện tại Hiền Hồ đang phải "sống ẩn" vì scandal tình cảm của mình.

Quỳnh Thư: "Ai không được yêu thì là người thứ 3"

Quỳnh Thư trong quá khứ từng thẳng thắn tuyên bố rằng không hề ủng hộ chuyện "người thứ 3" trong tình cảm và cũng sẽ không để bản thân trở thành "người thứ 3" trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

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Những phát ngôn về 'người thứ 3' của Quỳnh Thư bất ngờ gây sốt trở lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khi những bức ảnh thân mật của Quỳnh Thư và chồng của Diệp Lâm Anh bị tung ra, khán giả lại phải lắc đầu ngao ngán khi nữ diễn viên lại "tự lấy đá đập chân mình". Ngay sau sự việc trên, khi được đề cập đến chuyện "người thứ 3" trong tình cảm, Quỳnh Thư lại thay đổi phát ngôn của mình thành: "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3".

NSƯT Kiều Thanh: "Tôi là người thứ 3 đấy. Nhưng các bạn hãy sống như tôi đi..."

Giữa loạt ồn ào về chuyện "tiểu tam", phát ngôn gây sốc một thời của NSƯT Kiều Thanh về chuyện "người thứ 3" bỗng nhiên gây sốt trở lại. Cô cho biết, bản thân luôn tự hào khi là "người thứ 3" vì cô được "bà cả" và cả gia đình "chồng" yêu thương. Không những vậy, nữ nghệ sĩ còn gây bất ngờ tột cùng khi tuyên bố "người thứ 3" còn chịu thiệt thòi hơn chính thất và khuyên mọi người nên sống như cô.

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NSƯT Kiều Thanh bên cạnh 'chồng' của mình - Ảnh: Internet

"Tôi tự hào vì là người thứ 3, các bạn hãy sống như tôi đi. Làm người thứ ba mà được vợ cả yêu quý. Thật ra người thứ 3 thiệt thòi lắm, người vợ thực ra không thiệt thòi bằng người thứ 3 đâu." - NSƯT Kiều Thanh chia sẻ.

Hiền Hồ bị đồng nghiệp ám chỉ 'chiêu trò', lại có người khen ngây thơ, muốn 'đem về nuôi'

Hiền Hồ bị đồng nghiệp ám chỉ 'chiêu trò', lại có người khen ngây thơ, muốn 'đem về nuôi'

Trước khi xảy ra scandal tình ái đại gia U60, thái độ của đồng nghiệp với Hiền Hồ rất khác nhau, có người thẳng thừng "cạch mặt" cô, có người lại khen cô ngây thơ và đáng yêu.

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Từ khóa:   Hiền Hồ hẹn hò đại gia Quỳnh Thư NSƯT Kiều Thanh

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