Người công khai 'ảnh thân mật' của Hiền Hồ và đại gia U60 liệu có vi phạm pháp luật?

Hậu trường 24/03/2022 14:44

Luật sư cho biết, người đã công khai những bức ảnh thân mật của ca sĩ Hiền Hồ và vị đại gia U60 kia có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những ngày gần đây, tin tức liên quan đến scandal tình cảm của Hiền Hồ và vị đại gia U60 là chủ đề được bàn luận xôn xao trên các diễn đàn Internet. Vì độ "hot" của việc này, nhiều fanpage lẫn hội nhóm và trang cá nhân đều chia sẻ rầm rộ hình ảnh thân mật của cặp đôi, khiến những bức hình này hiện tràn lan trên mạng xã hội.

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Nhiều bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và vị đại gia U60 bị lan truyền rộng rãi trên MXH - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc "hóng hớt" thêm nhiều tin tức mới về chuyện tình cảm của Hiền Hồ và vị đại gia này, cư dân mạng cũng có nhiều hoài nghi về vấn đề này. Cụ thể, có khá nhiều cá nhân đặt ra câu hỏi liệu người tung ra các bức ảnh này có vi phạm pháp luật hay không?

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề này, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật) đã đưa ra câu trả lời khá chi tiết. Theo đó, quy định theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, khi muốn sử dụng hình ảnh của một cá nhân thì phải có sự đồng ý của người ấy.

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Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật) - Ảnh: Thanh Niên

Bên cạnh đó, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định rằng, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ tuyệt đối. Vì vậy, việc sử dụng hay công khai một hình ảnh hay thông tin liên quan đến đời sống riêng tư và bí mật của một cá nhân thì cần có sự chấp thuận của người đó.

"Như vậy, việc tự ý đăng ảnh người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó hoặc đăng ảnh có liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người đó là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự." - Luật sư Diệp Năng Bình nói.

Có thể thấy, trong vụ việc hình ảnh thân mật của ca sĩ Hiền Hồ và vị đại gia U60 bị tung lên mạng một cách trái phép như những ngày vừa qua thì người đăng tải các bức ảnh này có thể bị xử phạt theo quy định của nhà nước.

Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ với Thanh Niên: "Về xử lý hành chính, theo khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin bí mật đời tư cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Và theo điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

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Nếu kẻ đã công khai các bức ảnh của Hiền Hồ và vị đại gia U60 này nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì còn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự - Ảnh: Internet

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết thêm rằng, theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, nếu mục đích đằng sau việc đăng tải hình ảnh của một người khi chưa được người đó cho phép là để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người đó thì còn có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác. Hình phạt cho tội danh này sẽ là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng và mức phạt cao nhất lên đến 3 năm cải tạo không giam giữ. Không những vậy, nếu như kẻ này dùng máy tính, mạng viễn thông hay các phương tiện điện tử khác để phạm tội thì hình phạt sẽ là từ 3 tháng đến 2 năm tù giam.

Lộ bằng chứng Hiền Hồ công khai hẹn hò đại gia U60 với gia đình

Lộ bằng chứng Hiền Hồ công khai hẹn hò đại gia U60 với gia đình

Chi tiết này cho thấy mối quan hệ của Hiền Hồ và vị đại gia U60 này thực chất đã được bạn bè và người thân của nữ ca sĩ biết từ trước.

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