Em họ Hiền Hồ sắp tung clip 'nóng' của chị gái với đại gia U60?

Hậu trường 27/03/2022 13:47

Người nghi là em họ đã bán đứng Hiền Hồ chuẩn bị lại tung ra một đoạn clip dài 3 phút 13 giây với nội dung được dự kiến sẽ vô cùng "nóng" khiến dân tình không khỏi hoang mang.

Scandal tình ái của Hiền Hồ và vị đại gia U60 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhiều thông tin bên lề liên tục được khui ra, trong đó có danh tính của người đã tung ra những bức ảnh thân mật của cặp đôi này. Theo đó, cư dân mạng đã truyền nhau một bài viết với nội dung người đứng sau tất cả mọi việc chính là em họ của Hiền Hồ, người em họ này đã "chôm" điện thoại của nữ ca sĩ, dùng nhiều bức ảnh, video riêng tư của cô đi bán lấy một số tiền lớn trước khi trả lại điện thoại cho chính chủ.

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Nhiều bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và vị đại gia U60 đã bị rò rỉ trên MXH

Đến thời điểm hiện tại, tuy vẫn chưa có chứng cứ gì xác minh người này có phải là em họ của Hiền Hồ hay không nhưng động thái mới nhất của người này đã khiến cho CĐM một phen hoang mang. Theo đó, người này đã đăng tải lên trang cá nhân của mình dòng trạng thái khá lấp lửng vào rạng sáng ngày 27/3 với nội dung: "Game on. 3p13s". (Tạm dịch: Trò chơi bắt đầu nào. 3 phút 13 giây).

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Dòng trạng thái 'gây hoang mang' của người này - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái này của "em họ Hiền Hồ" đã khiến cho công chúng "đứng ngồi không yên" vì rất có thể người này đang nắm trong tay đoạn clip "nóng" của Hiền Hồ. Và nếu như đoạn clip này được tung ra thì vụ việc này sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ hơn nữa.

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Bài đăng của người được cho là em họ Hiền Hồ hôm 25/3 vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó và ngày 25/3, người "em họ" này cũng đã có một động thái úp mở về danh tính thật của mình trên MXH. Người này viết trên trang cá nhân: "50.000 USD. Not over". Đồng thời dưới phần bình luận, người này cũng viết: "Coming soon, 27/3/2022".

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Mới đây, MXH tiếp tục xôn xao thông tin người được cho là đang nắm giữ kho ảnh của Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân sắp tung ảnh của cặp đôi vào đúng ngày mai 27/3.

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