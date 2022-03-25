Giữa ồn ào "tiểu tam - đại gia", em gái "bắt trend" Hiền Hồ đi chơi golf, Công Vinh tận tình hướng dẫn 

Từng vướng vào ồn ào "tiểu tam - giật chồng" thế nhưng em gái Công Vinh vẫn có động thái được cho là "cà khịa" vấn đề này khi chia sẻ khoảnh khắc được nam cầu thủ dẫn đi chơi golf - bộ môn đang gây bàn tán khắp MXH.

Liên quan đến ồn ào của Hiền Hồ và đại gia U60, bộ môn golf xa xỉ của giới thượng lưu cũng theo đó được bàn tán xôn xao. Nhiều người đồn đoán nhau rằng sân golf chính là thiên đường hẹn hò của những mỹ nhân chân dài với đại gia. Thậm chí, nhiều người còn khịa rằng chỉ cần đến đây chơi bộ môn này thì có thể "khởi nghiệp" và đổi đời. Mới đây, trên story facebook của mình, Khánh Chi - em gái Công Vinh cũng không nằm ngoài "cuộc vui" khi chia sẻ hình ảnh trên sân golf. Cựu hot girl cho biết cô được anh trai Công Vinh rủ đi tập luyện lại và được nam cầu thủ tận tình dạy đánh golf. Bên cạnh đó, không để cư dân mạng bàn tán về trang phục như Hiền Hồ, em gái Công Vinh không quên giải thích rằng bản thân chưa kịp thay quần áo.

Được biết, golf cũng chính là một trong những bộ môn được Công Vinh rất yêu thích và đã chơi trong hơn 4 năm qua. Với kinh nghiệm đầy mình, chuyện chỉ dạy cho Khánh Chi chơi golf là không hề quá khó với nam cầu thủ. Tuy nhiên, không rõ liệu Khánh Chi có đang bắt trend "cà khịa" Hiền Hồ trong việc chơi golf hay không, thế nhưng về vấn đề "tiểu tam - giật chồng" thì những ngày qua, em gái Công Vinh cũng là cái tên bị réo gọi.

Theo đó, sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ và có con đầu lòng, Khánh Chi gửi con ở lại Việt Nam và sang nước ngoài định cư, quen bạn trai mới. Tuy nhiên, đến năm 2017, em gái Công Vinh bất ngờ bị một người phụ nữ tố "tiểu tam", ra nước ngoài hát quán bar... Ồn ào giật chồng khiến Khánh Chi bị ném đá khắp mạng xã hội, cô nàng cũng giữ thái độ im lặng trước vụ việc. Vừa qua, khoảng cuối năm 2020, em gái Công Vinh trở về Việt Nam và tậu một căn chung cư ở TP.HCM. Cuộc sống của Khánh Chi tại Việt Nam dành được nhiều sự chú ý. Gác lại ồn ào "tiểu tam", giờ đây em gái Công Vinh sống độc thân, dành nhiều thời gian ở bên con gái và gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống xa xỉ, đồ hiệu đắp đầy người của nàng hot girl cũng được nhiều người chú ý.

Dân mạng "soi" trang phục đánh golf ngắn cũn của Hiền Hồ, mặc thế nào mà bị nằm trong "danh sách đen"? So với những quy tắc về trang phục sân golf thì quần áo của Hiền Hồ mỗi khi đến nơi đây được cho là vi phạm nội quy và thiếu nghiêm túc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-tieu-tam-dai-gia-em-gai-bat-trend-hien-ho-di-choi-golf-cong-vinh-tan-tinh-huong-dan-458162.html