Em gái Công Vinh nhiều năm sau ồn ào "tiểu tam, giật chồng", giờ ra sao khi trở về nước?

Hậu trường 23/03/2022 11:31

Từng vướng vào ồn ào "tiểu tam, giật chồng" em gái Công Vinh trở về nước và sở hữu cuộc sống sang chảnh, sung túc.

 

Nếu theo dõi Công Vinh, hẳn nhiều người biết anh có một cô em gái xinh đẹp tên Lê Khánh Chi (sinh năm 1989). Khánh Chi từng là cựu sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đạt giải Hoa khôi Sinh viên, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nàng hot girl được mọi người biết đến với danh xưng em gái Công Vinh nhiều hơn.

Em gái Công Vinh nhiều năm sau ồn ào 'tiểu tam, giật chồng', giờ ra sao khi trở về nước? - Ảnh 1

Đến năm 2014, Khánh Chi kết hôn với ông xã làm việc trong ngành xây dựng và sinh con gái đầu lòng, đặt nickname là Ruby. Một thời gian sau, em gái Công Vinh ly hôn trong âm thầm và gửi con gái cho mẹ đẻ trông nom, chăm sóc, còn cô sang Singapore sinh sống. Sang nước ngoài một thời gian, cựu hot girl Nghệ An úp mở việc có bạn trai mới. Khánh Chi chăm chỉ đăng những bức ảnh tình tứ với một người đàn ông và gọi người đó là "ông xã".

Tuy nhiên, đến năm 2017, em gái Công Vinh bất ngờ bị một người phụ nữ tố "tiểu tam", ra nước ngoài hát quán bar... Ồn ào giật chồng khiến Khánh Chi bị ném đá khắp mạng xã hội, cô nàng cũng giữ thái độ im lặng trước vụ việc. 

Em gái Công Vinh nhiều năm sau ồn ào 'tiểu tam, giật chồng', giờ ra sao khi trở về nước? - Ảnh 2

Vừa qua, khoảng cuối năm 2020, em gái Công Vinh trở về Việt Nam và tậu một căn chung cư ở TP.HCM. Cuộc sống của Khánh Chi tại Việt Nam dành được nhiều sự chú ý. Gác lại ồn ào "tiểu tam", giờ đây em gái Công Vinh sống độc thân, dành nhiều thời gian ở bên con gái và gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống xa xỉ, đồ hiệu đắp đầy người của nàng hot girl cũng được nhiều người chú ý. 

Em gái Công Vinh nhiều năm sau ồn ào 'tiểu tam, giật chồng', giờ ra sao khi trở về nước? - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, Khánh Chi cho biết công việc của mình là làm booking tại một quán bar ở TP.HCM. Em gái nam cầu thủ tiết lộ công việc đang trên đà phát triển rất thuận lợi, trên MXH, Khánh Chi thể hiện sự giàu có, sang chảnh khi thường xuyên khoe khéo những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ đến từ thương hiệu Chanel, Dior,...

Sau đổ vỡ và cả những ồn ào, Khánh Chi bày tỏ quan điểm của bản thân: "Thời buổi này chỉ cần biết tài khoản nhảy bao nhiêu số. Chứ cần gì biết mình đứng thứ mấy trong tim ai".

Hay có lần, cô cũng triết lý về cuộc sống rằng: "Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc! Con người một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn "chằm chằm" vào người khác thì ắt hẳn sống sẽ rất mệt mỏi" - em gái Công Vinh từng chia sẻ.

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