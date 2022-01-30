Thủy Tiên - Công Vinh lộ diện bên nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện, thần sắc rạng rỡ vui vẻ

Hậu trường 30/01/2022 08:33

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh rạng rỡ, vui vẻ xuất hiện bên cạnh nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện vì xây biệt thự trái quy định.

Những ngày qua, Thủy Tiên tiếp tục trở thành cái tên được quan tâm nhất sau khi được "minh oan" chuyện từ thiện. Chưa kịp vui mừng được bao lâu, vợ chồng nữ ca sĩ mới đây lại tiếp tục vướng vào lùm xum mới liên quan đến việc bị hàng xóm khởi kiện.

Theo 1 bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội, cả hai đã phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực khi xây dựng, sửa sang căn biệt thự của mình. Bên cạnh đó, nhiều hàng xóm còn bày tỏ sự bức xúc trước thái độ không tốt của cặp vợ chồng. 

Thủy Tiên - Công Vinh lộ diện bên nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện, thần sắc rạng rỡ vui vẻ - Ảnh 1

Kể từ khi nổ ra ồn ào, Thủy Tiên - Công Vinh đến nay vẫn giữ im lặng, không lên tiếng về vụ việc. Mới đây, cặp vợ chồng bất ngờ xuất hiện cạnh nhau trong cuộc hội họp đoàn tụ với gia đình, loạt khoảnh khắc nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong ảnh, vợ chồng nữ ca sĩ vui vẻ hội ngộ cùng bạn bè và em gái. 

Thủy Tiên - Công Vinh lộ diện bên nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện, thần sắc rạng rỡ vui vẻ - Ảnh 2

Theo đó, trên trang cá nhân, em gái Công Vinh đã chia sẻ hình ảnh cả gia đình hội họp cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng. Lộ diện sau lùm xùm liên quan tới việc xây dựng biệt thự, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh trông khá bình thản và vui vẻ. Nữ ca sĩ và ông xã chọn trang phục đơn giản, không cầu kỳ để gặp bạn bè, gia đình. Hiện tại, netizen đang rất mong muốn Công Vinh và Thuỷ Tiên lên tiếng về lùm xùm nghi bị hàng xóm kiện.

Thủy Tiên - Công Vinh lộ diện bên nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện, thần sắc rạng rỡ vui vẻ - Ảnh 3

 

Thủy Tiên - Công Vinh lộ diện bên nhau giữa ồn ào bị hàng xóm khởi kiện, thần sắc rạng rỡ vui vẻ - Ảnh 4

 

Liên quan đến việc này, trao đổi với báo Thanh Niên, ông N. cho biết mình chính là người nộp đơn kiến nghị vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi làm việc lần 1 hồi tháng 12/2021 nhưng chưa thể xử lý. Sau khi tiếp xúc với ông N. và phòng Quản lý đô thị, Ban tiếp công dân ghi nhận lại các nội dung và báo cáo lãnh đạo UBND quận, chỉ đạo phòng ban chuyên môn tham mưu văn bản phúc đáp cho công dân theo quy định.

 

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