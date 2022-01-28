Thủy Tiên bị 'đào' lại chuyện 'quỵt' tiền dịch vụ nhà trong khi đang bị hàng xóm 'dọa' kiện

Hậu trường 28/01/2022 10:28

Trong khi dư luận đang dồn tâm điểm vào vụ mâu thuẫn giữa vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và hàng xóm xung quanh của họ thì một vụ việc cũ của gia đình này từ tháng 9/2021 bất ngờ bị soi lại.

Tối hôm qua, ngày 27/1, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ca sĩ Thủy Tiên và chồng là Công Vinh bị nhiều hàng xóm đồng lòng ký tên vào văn bản ủng hộ khởi kiện vì xây dựng nhà phá vỡ quan cảnh chung và có thái độ "bố láo" với những hàng xóm xung quanh.

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Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đang đối mặt với việc bị hàng xóm 'dọa' kiện - Ảnh: Internet

Trong khi vụ việc này còn chưa rõ trắng đen thì những cư dân mạng đã bất ngờ đào lại chuyện Thủy Tiên và Công Vinh cũng từng bị tố không thanh toán phí dịch vụ nhà ở vào năm 2021.

Cụ thể, khoảng tháng 9/2021, MXH xuất hiện thông tin và hình ảnh về việc vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên bị tố là nợ phí dịch vụ bảo vệ, vệ sinh trong 18 tháng kể từ năm 2020 nhưng vẫn chưa hoàn trả đủ dù đã nhắc nhở nhiều lần. Theo đó, số tiền mà gia đình của nữ ca sĩ còn nợ là hơn 48 triệu đồng.

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Văn bản thông báo phí nợ dịch vụ của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Tuy vậy, kể từ khi thông tin về việc nợ phí dịch vụ nhà ở này rò rỉ, Công Vinh và Thủy Tiên vẫn chưa phản hồi lại một lần nào dù là xác nhận hay phản bác nên vụ việc cũng dần chìm vào quên lãng.

Thủy Tiên - Công Vinh tiếp tục gặp 'biến căng': Nhiều hàng xóm đòi khởi kiện, tố thái độ sống 'bố láo' với người xung quanh

Thủy Tiên - Công Vinh tiếp tục gặp 'biến căng': Nhiều hàng xóm đòi khởi kiện, tố thái độ sống 'bố láo' với người xung quanh

Hiện tại, cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về vụ việc nhiều hàng xóm phẫn nộ, tố cáo thái độ sống của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên - Công Vinh

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