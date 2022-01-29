Người tố vợ chồng Thủy Tiên xây nhà 'một mình một kiểu' phá vỡ cấu trúc chung được cơ quan chức năng mời lên làm việc

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị xây lại nhà vì phá vỡ quy hoạch chung. Cụ thể, theo một bài đăng được lan truyền cho biết người dân xung quanh bức xúc khi vợ chồng ca sĩ Thuye Tiên phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ khó chịu của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.

Liên quan đến việc này, trao đổi với báo Thanh Niên, ông N. cho biết mình chính là người nộp đơn kiến nghị vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi làm việc lần 1 hồi tháng 12/2021 nhưng chưa thể xử lý. “Thời điểm đó không có sự tham gia của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh mà chỉ có có mặt người nộp đơn. Hiện nay bên quận chỉ mới ghi nhận sự việc. Chúng tôi có biên bản làm việc của lần tiếp nhận đó” - ông N. nói.