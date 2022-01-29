Người tố vợ chồng Thủy Tiên xây nhà 'một mình một kiểu' phá vỡ cấu trúc chung được cơ quan chức năng mời lên làm việc

Cơ quan chức năng đã mời người tố căn nhà của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh phá vỡ kết cấu chung của khu biệt thự Nam Phú lên làm việc.
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Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị xây lại nhà vì phá vỡ quy hoạch chung. Cụ thể, theo một bài đăng được lan truyền cho biết người dân xung quanh bức xúc khi vợ chồng ca sĩ Thuye Tiên phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ khó chịu của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.
Liên quan đến việc này, trao đổi với báo Thanh Niên, ông N. cho biết mình chính là người nộp đơn kiến nghị vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên. Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi làm việc lần 1 hồi tháng 12/2021 nhưng chưa thể xử lý. “Thời điểm đó không có sự tham gia của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh mà chỉ có có mặt người nộp đơn. Hiện nay bên quận chỉ mới ghi nhận sự việc. Chúng tôi có biên bản làm việc của lần tiếp nhận đó” - ông N. nói.
Theo biên bản được ông N. cung cấp, sau khi nộp đơn kiến nghị về việc UBND quận 7 (TP.HCM) cấp giấy phép xây dựng cho căn nhà của vợ chồng Thủy Tiênlàm phá vỡ quy hoạch biệt thự song lập Nam Phú và kết cấu chung nguyên khối, ông N. đã có buổi làm việc tại trụ sở ban tiếp dân của quận vào ngày 2/12/2021.
Trong buổi làm việc, ông N. có đưa ra những ý kiến như: Giấy phép xây dựng cấp cho căn nhà nói trên không thể hiện khoảng lùi phía Nam nhưng hiện trạng có khoảng lùi 1m; Kết cấu vật liệu xây dựng cho công trình nói trên là không đúng theo bản vẽ của giấy phép xây dựng được cấp. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát sinh sai phạm của chủ đầu tư công trình thì đề nghị UBND quận 7 sử dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là đình chỉ thi công công trình; Đề nghị UBND quận 7 xem xét lại thiết kế công trình, có những điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo quy hoạch kiến trúc đô thị toàn khu Nam Phú - Nam Long, đem lại sự bình yên, an toàn cho cuộc sống cư dân…
Sau khi tiếp xúc với ông N. và phòng Quản lý đô thị, Ban tiếp công dân ghi nhận lại các nội dung và báo cáo lãnh đạo UBND quận, chỉ đạo phòng ban chuyên môn tham mưu văn bản phúc đáp cho công dân theo quy định.