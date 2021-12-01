Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên

Hậu trường 01/12/2021 09:11

Chính quyền xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phúc đáp yêu cầu của Bộ Công an về xác minh tin báo việc ca sĩ Thủy Tiên quyên góp cứu trợ đợt bão lũ năm 2020.

Theo thông tin của Thanh Niên, ngày 30/11, lãnh đạo UBND xã Liên Thủy (H.Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho hay, đang tổng hợp số liệu liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cứu trợ cho người dân trên địa bàn trong việc xác minh hoạt động cứu trợ của một số nghệ sĩ ở miền Trung theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Trước đó, UBND xã Liên Thủy đã có báo cáo hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên gửi UBND H.Lệ Thủy. Cụ thể, theo báo cáo, ngày 30/10/2020, bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) có đến thực hiện công tác từ thiện tại trụ sở UBND xã Liên Thủy, đoàn có 6 người.

Một xã ở Quảng Bình: Không kiểm đếm số tiền, lập biên bản hay giấy xác nhận cho việc từ thiện của Thuỷ Tiên - Ảnh 1
Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân xã Liên Thủy trong năm 2020 - Ảnh: Thanh Niên

Cán bộ, công chức của xã đã tham gia hỗ trợ công tác cứu trợ của đoàn, đảm bảo an ninh trật tự, sắp xếp chỗ ngồi cho người dân, hướng dẫn người dân lên nhận tiền hỗ trợ theo đúng thứ tự, đảm bảo trật tự. Có 2.541 hộ được nhận tiền cứu trợ của đoàn ca sĩ Thủy Tiên; ca sĩ Thủy Tiên thông báo mỗi hộ được nhận 3 triệu đồng; trao tiền theo phiếu và không ký nhận tiền.

Chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã đã trực tiếp chứng kiến việc cấp phát cứu trợ của đoàn cho các hộ dân. Tuy nhiên, không tham gia kiểm đếm số tiền làm từ thiện, cứu trợ của đoàn; không lập biên bản hoặc giấy xác nhận gì về việc làm từ thiện, cứu trợ của đoàn. Xã cũng không kiểm soát được số hộ được nhận và số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Tại tỉnh Quảng Bình, ngoài xã Liên Thủy thì đoàn ca sĩ Thủy Tiên còn đến trao tiền cứu trợ sau đợt lũ lụt năm 2020 tại một số xã khác ở H.Lệ Thủy và H. Quảng Trạch. Ngoài ra, Thủy Tiên còn tổ chức trao tiền tại một số tỉnh ở miền Trung như Quảng Trị, Hà Tĩnh...

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Ca sĩ Thủy Tiên phát tiền từ thiện không đồng nhất, người 500 nghìn đồng, người 1 triệu, 2 triệu…, nhưng chưa được thống kê.

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