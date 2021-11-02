Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân'

Theo thông tin của Dân Việt, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về 2 cây cầu: Khe Liệu và Sông Con 1 ở Nghệ An do đoàn thiện nguyện Thủy Tiên tài trợ xây dựng và sửa chữa. Tranh cãi xảy ra khi cây cầu Khe Liệu mới được đưa vào sử dụng vài tháng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoài ra, đơn vị ra giá 2,15 tỷ đồng được chọn thi công nhưng đáng chú ý, trên hợp đồng chỉ còn số tiền 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 645 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, vào ngày 29/12/2020, trên trang cá nhân, sau bài viết thông báo đã hoàn tất thủ tục xây dựng, Thuỷ Tiên cũng đã công khai toàn bộ giấy tờ và lý do chênh lệch: "Tiền quỹ mình có cho 2 cây cầu như thông báo từ đầu chỉ là 1tỷ 500 triệu đồng. Và do là mình làm từ thiện, ai cũng mong muốn làm tốt nhất cho người dân nên mọi người không tính toán lời lãi gì, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp nữa nên đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ pháp lý từ chính quyền cũng như công ty xây dựng…"

Thuỷ Tiên cho biết vì đây là công trình từ thiện nên mọi người đều mong muốn có mức giá tốt nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh, ông Phạm Xuân Tiệp - đại diện Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương trả lời trên báo Tiền Phong: "Lúc đầu các đơn vị chào giá là trên 2 tỷ cả nhưng sau đơn vị từ thiện làm việc lại hợp đồng thương thảo chỉ còn chừng đó tiền".