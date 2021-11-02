Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân'

Hậu trường 02/11/2021 15:45

Thuỷ Tiên từng cho biết số tiền xây dựng chênh lệch với mức trúng thầu của doanh nghiệp là do bản thân cô khi làm từ thiện luôn mong muốn làm tốt nhất cho người dân.

Theo thông tin của Dân Việt, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết về 2 cây cầu: Khe Liệu và Sông Con 1 ở Nghệ An do đoàn thiện nguyện Thủy Tiên tài trợ xây dựng và sửa chữa. Tranh cãi xảy ra khi cây cầu Khe Liệu mới được đưa vào sử dụng vài tháng nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ngoài ra, đơn vị ra giá 2,15 tỷ đồng được chọn thi công nhưng đáng chú ý, trên hợp đồng chỉ còn số tiền 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 645 triệu đồng.

 

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, vào ngày 29/12/2020, trên trang cá nhân, sau bài viết thông báo đã hoàn tất thủ tục xây dựng, Thuỷ Tiên cũng đã công khai toàn bộ giấy tờ và lý do chênh lệch: "Tiền quỹ mình có cho 2 cây cầu như thông báo từ đầu chỉ là 1tỷ 500 triệu đồng. Và do là mình làm từ thiện, ai cũng mong muốn làm tốt nhất cho người dân nên mọi người không tính toán lời lãi gì, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp nữa nên đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ pháp lý từ chính quyền cũng như công ty xây dựng…"

Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân' - Ảnh 1
Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân' - Ảnh 2
Thuỷ Tiên cho biết vì đây là công trình từ thiện nên mọi người đều mong muốn có mức giá tốt nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh, ông Phạm Xuân Tiệp - đại diện Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương trả lời trên báo Tiền Phong: "Lúc đầu các đơn vị chào giá là trên 2 tỷ cả nhưng sau đơn vị từ thiện làm việc lại hợp đồng thương thảo chỉ còn chừng đó tiền".

Còn về về vết nứt xuất hiện trên cầu trong thời gian gần đây, ông Tiệp cũng trình bày rằng: "Đó là vết nứt kỹ thuật chứ không phải công trình thi công kém chất lượng. Theo thiết kế, giữa mặt đường bê tông và mái taluy cầu có vết nứt để tạo độ co giãn".

Thuỷ Tiên từng nói về việc 'vênh' 645 triệu xây cầu: 'Không tính lời lãi gì trong này, thậm chí bỏ thêm tiền để giúp người dân' - Ảnh 3
Những vết nứt trên cây cầu Khe Liệu sau vài tháng đưa vào sử dụng - Ảnh: Dân Việt

Trao đổi với Dân Việt, phía lãnh đạo của huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, đã nắm được thông tin về mức độ chênh lệch giữa giá chào thầu và giá trị xây dựng hai cây cầu trên địa bàn huyện mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên tài trợ. Vị lãnh đạo cho hay: “Con số chênh lệch lên đến hơn 645 triệu đồng là con số tiết kiệm được cho các nhà tài trợ, và cũng là tiết kiệm cho dân nghèo, cho thấy sự minh bạch, tiết kiệm trong sử dụng tiền tài trợ, với mục đích dành tất cả cho dân nghèo, hoàn toàn không có tiêu cực, tư lợi”.

 

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"Quá trình trao quà của cô ca sĩ này cũng bộc lộ khá nhiều điểm không đúng với thực tế, không thống nhất và đặc biệt không đúng đối tượng bị thiệt hại", trích bản tin VTC14.

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Từ khóa:   Công Vinh - Thuỷ Tiên thuỷ tiên xây cầu Thuỷ Tiên làm từ thiện

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