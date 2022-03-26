HOT: Ngỡ được bà Phương Hằng 'giải cứu', Hiền Hồ tiếp tục gặp 'HẠN': Xôn xao thông tin em họ sắp 'xả kho' 2.000 tấm ảnh của 'anh em nượng tựa', ấn định ngày giờ cụ thể?

Hậu trường 26/03/2022 14:43

Mới đây, MXH tiếp tục xôn xao thông tin người được cho là đang nắm giữ kho ảnh của Hiền Hồ và CEO Hồ Nhân sắp tung ảnh của cặp đôi vào đúng ngày mai 27/3.

Những ngày gần đây, ồn ào của Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân đang trở thành tâm điểm chú ý của cõi mạng. 

Theo đó, nhiều cư dân mạng chỉ rõ giọng ca đến từ Đắk Lắk có mối quan hệ tình cảm với một vị đại gia. Tuy nhiên, phía đại gia này lại khẳng định cả hai chỉ là "anh em họ", "anh em nương tựa" khiến dư luận thêm phần hoài nghi. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ đã khóa toàn bộ MXH, kể cả bình luận ở bên dưới các video âm nhạc trên Youtube cũng được ekip Hiền Hồ khóa lại.

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Nữ ca sĩ sinh năm 1997 hiện đang là tâm điểm của sự chú ý sau ồn ào cặp kè đại gia - Ảnh: Internet

Động thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại khiến nhiều netizen càng thêm khó vừa mắt. Trên các diễn đàn mạng, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được CĐM để lại bên dưới các bài viết đề cập đến ồn ào này.

Đến hôm xuất hiện thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, nhiều người còn cho rằng nữ ca sĩ có khả năng "được giải cứu" nhờ sức nóng của vụ nữ đại gia Đại Nam, nhưng đến mới đây, ồn ào của Hiền Hồ tiếp tục có biến mới.

Đáng chú ý hơn cả là lại xuất hiện thông tin em họ của nữ ca sĩ chính là người đang nắm giữ hơn 2.000 bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60. Điều gây tò mò hơn cả là sáng ngày 26/3, trên MH xôn xao bài đăng của được là của người này với nội dung ẩn ý ấn định ngày tung "tất tần tật".

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Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì về scandal 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet
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Hình ảnh 'anh em nương tựa' được CĐM chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân người được cho là em họ của Hiền Hồ đăng tải dòng trạng thái kèm con số: "50.000$" cùng hai từ "not over" (tạm dịch: chưa hết). Bên dưới phần bình luận, nhân vật này còn viết: "Coming soon 27/3/2022". (tạm dịch: Sẽ có biến vào ngày 27/3/2022).

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Bài đăng được cho là của em họ Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết nhiều netizen cho rằng 50.000 USD là con số mà người được cho là em họ của giọng ca sinh năm 1997 đã nhận từ người lạ để đưa hình ảnh thân mật của chị mình lên trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến nay đây vẫn mới chỉ là suy đoán của CĐM. Trước đó, trên một diễn đàn MXH, cũng có bài viết cho rằng em họ Hiền Hồ là người đã bán hình ảnh chị mình cho một người bí ẩn. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người em thân thiết với CEO Hồ Nhân thì người sở hữu 2.000 tấm ảnh này là 1 thiếu gia giàu có, từng quen biết với Hiền Hồ và là bạn trai cũ của một nữ ca sĩ. 

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Bài đăng của tài khoản được cho là anh em thân thiết với đại gia Hồ Nhân vào trước đó cũng tiết lộ chuyện người giữ ảnh là một thiếu gia giàu có - Ảnh chụp màn hình

Đến hiện tại mọi thông tin xoay quanh nhân vật này vẫn đang là ẩn số. Thậm chí, thời gian 27/3 tới đây, có biến hay không vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật, khiến dư luận xôn xao, bàn tán.

Từ khóa:   Hiền Hồ CEO Hồ Nhân Hiền Hồ cặp kè đại gia ảnh của Hiền Hồ

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