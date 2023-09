HOT: Ngỡ được bà Phương Hằng 'giải cứu', Hiền Hồ tiếp tục gặp 'HẠN': Xôn xao thông tin em họ sắp 'xả kho' 2.000 tấm ảnh của 'anh em nượng tựa', ấn định ngày giờ cụ thể?

Đáng chú ý hơn cả là lại xuất hiện thông tin em họ của nữ ca sĩ chính là người đang nắm giữ hơn 2.000 bức ảnh thân mật của Hiền Hồ và đại gia U60. Điều gây tò mò hơn cả là sáng ngày 26/3, trên MH xôn xao bài đăng của được là của người này với nội dung ẩn ý ấn định ngày tung "tất tần tật".

Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì về scandal 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet

Hình ảnh 'anh em nương tựa' được CĐM chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên trang cá nhân người được cho là em họ của Hiền Hồ đăng tải dòng trạng thái kèm con số: "50.000$" cùng hai từ "not over" (tạm dịch: chưa hết). Bên dưới phần bình luận, nhân vật này còn viết: "Coming soon 27/3/2022". (tạm dịch: Sẽ có biến vào ngày 27/3/2022).

Bài đăng được cho là của em họ Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết nhiều netizen cho rằng 50.000 USD là con số mà người được cho là em họ của giọng ca sinh năm 1997 đã nhận từ người lạ để đưa hình ảnh thân mật của chị mình lên trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến nay đây vẫn mới chỉ là suy đoán của CĐM. Trước đó, trên một diễn đàn MXH, cũng có bài viết cho rằng em họ Hiền Hồ là người đã bán hình ảnh chị mình cho một người bí ẩn. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người em thân thiết với CEO Hồ Nhân thì người sở hữu 2.000 tấm ảnh này là 1 thiếu gia giàu có, từng quen biết với Hiền Hồ và là bạn trai cũ của một nữ ca sĩ.

Bài đăng của tài khoản được cho là anh em thân thiết với đại gia Hồ Nhân vào trước đó cũng tiết lộ chuyện người giữ ảnh là một thiếu gia giàu có - Ảnh chụp màn hình

Đến hiện tại mọi thông tin xoay quanh nhân vật này vẫn đang là ẩn số. Thậm chí, thời gian 27/3 tới đây, có biến hay không vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật, khiến dư luận xôn xao, bàn tán.