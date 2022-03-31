Hiền Hồ bị đồng nghiệp ám chỉ 'chiêu trò', lại có người khen ngây thơ, muốn 'đem về nuôi'

Từng là cặp đôi thầy - trò nổi tiếng của showbiz Việt, Tóc Tiên đã công khai "cạch mặt" Hiền Hồ kể từ khi chuyện tình cảm của học trò bị đưa lên mặt báo. Cụ thể, sau bước ra từ cuộc thi The Voice 2017, Hiền Hồ đã bị bắt gặp hẹn hò cùng với Soobin Hoàng Sơn.

Ngay sau khi tin tức đôi trẻ đang hẹn hò bị tung ra, Tóc Tiên đã đăng tải một bài viết với nội dung "ám chỉ" Hiền Hồ đã lên kịch bản cho mọi việc và dùng chuyện hẹn hò với nam ca sĩ kia để nổi tiếng. Sau khi bị đàn chị "dạy dỗ", Hiền Hồ đã lên tiếng xin lỗi và mong được hàn gắn lại. Tuy vậy, kể từ sau chuyện đó thì Tóc Tiên không hề nhắc đến hay gặp gỡ Hiền Hồ một lần nào nữa.

Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn vướng nghi án hẹn hò sau khi hợp tác với nhau trong MV Yes I Do. Những cử chỉ của cặp đôi hay ánh mắt tình cảm mà nam ca sĩ dành cho Hiền Hồ đều khiến cho công chúng tin chắc rằng giữa họ có tồn tại một mối quan hệ trên mức bạn bè.

Bùi Anh Tuấn đợi Hiền Hồ quay MV ca nhạc - Ảnh: Internet

Không những vậy, trong một lần phỏng vấn với Helino, Bùi Anh Tuấn còn dành những lời "đường mật" để nói về cô: "Về mối quan hệ của tôi và Hiền Hồ, mọi người nghĩ như thế nào thì nó là như thế đấy. Bản thân tôi chỉ muốn chia sẻ, Hiền Hồ với tôi là một người bạn đặc biệt. Cho đến thời điểm này Hiền là người mà có thể mang đến cho tôi cảm giác thoải mái nhất để tôi có thể chia sẻ những việc chưa nói được với ai khác. Tôi có một cảm xúc đặc biệt với Hiền Hồ!"

Trấn Thành

Hai lần xuất hiện tại chương trình Giọng Ải Giọng Ai, cả 2 lần Hiền Hồ đều mang đến cho dàn khách mời và cả các khán giả những khoảnh khắc thú vị. Đối với những câu trả lời ngây ngô đến mức hài hước của nữ ca sĩ, Trấn Thành phải cảm thán: "Anh muốn bắt em về nuôi quá Hiền ơi!". Ngay cả danh hài Trường Giang cũng phải đặt câu hỏi: "Em đến từ đâu vậy Hiền ơi?".

Trấn Thành và Trường Giang đều thích thú với những câu nói ngây ngô của Hiền Hồ - Ảnh: Internet

Vì sự "thú vị" mà Hiền Hồ mang lại, Trường Giang và Trấn Thành đã liên tục "mai mối" cô với diễn viên anh Đức. Cris Phan cũng từng phải "choáng váng" khi tham gia game show với ca sĩ Hiền Hồ bởi sự ngây ngô của cô.