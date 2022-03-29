Ồn ào cặp kè đại gia U60 của Hiền Hồ có BIẾN CĂNG lúc nửa đêm: Thuê người đóng giả 'em họ' để 'khuấy đục nước' làng giải trí, cái giá 'RẺ BÈO' khiến dân tình cực SỐC?

Hậu trường 29/03/2022 07:20

Tối muộn ngày 28/3, CĐM xôn xao trước thông tin người được cho là em họ Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng về drama những ngày qua. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc người này khẳng định bị ekip nữ ca sĩ 'mua chuộc'.

Những ngày vừa qua Hiền Hồ đang là cái tên làm dậy sóng cõi mạng sau màn bóc trần ồn ào tình ái với đại gia U60.

Đáp trả lại tin đồn trên, phía vị đại gia tuyên bố cả hai chỉ là anh em nương tựa, ngoài ra không hề có chuyện yêu đương như lời cư dân mạng đồn thổi. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng, thậm chí còn đóng tất cả tài khoản MXH, kể cả phần bình luận bên dưới các video âm nhạc cũng được cô khóa lại.

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Nữ ca sĩ vướng lùm xùm cặp ke đại gia U60 - Ảnh: Internet

Động thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" của giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại khiến nhiều netizen càng thêm khó vừa mắt. Trên các diễn đàn mạng, hàng loạt ý kiến trái chiều đã được CĐM để lại bên dưới các bài viết đề cập đến ồn ào này. Thậm chí, liên quan đến vụ việc này, trên các diễn đàn mạng còn đồn đoán về danh tính người đang giữ kho ảnh của Hiền Hồ.

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Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân chưa hé lộ thêm bất kỳ điều gì về scandal 'anh em nương tựa' - Ảnh: Internet
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Hiền Hồ và người 'anh nương tựa' đang gây bão mạng - Ảnh: Internet

Nhiều ý kiến được đưa ra như vợ CEO Hồ Nhân, thiếu gia có quen biết với Hiền Hồ,... nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến nhân vật "em họ" của giọng ca sinh năm 1997.

Tuy nhiên, đến tối muộn ngày 28/3, người này đã chính thức lên tiếng về ồn ào nói trên. Theo đó, cư dân mạng lan truyền bài đăng được cho là của người này trên MXH. 

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Bài đăng đang được CĐM xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Nguyên văn bài viết đang được netizen chia sẻ rầm rộ trên MXH:

"Hôm nay mình xin lên tiếng toàn bộ sự thật.

Thật ra mình và HH không phải là chị em họ gì cả.

Mình đã nhận được lời mời từ một người trong ekip của HH làm đúng theo kịch bản họ đưa ra để tạo drama và họ sẽ trả cho mình số tiền 15 triệu.

Sau những ngày tạo ra drama thì mình đã bị tấn công bởi CĐM quá nhiều, mình không chịu nổi áp lực nữa nên mình đã chủ động liên hệ với ekip của HH là sẽ không tiếp tục làm nữa.

Và họ cảnh cáo mình rằng nếu như mình không làm nữa thì trả lại cho họ 15 triệu và chọn cách im lặng, nếu như mình lên mạng đính chính hay nói về sự thật thì họ sẽ không dám chắc là điều gì sẽ xảy ra với mình.

Nhưng mình vẫn sẽ lên tiếng nói hết sự thật để mọi người không hiểu lầm và tấn công mình nữa, mình mong là mọi người sẽ tha lỗi và thông cảm cho mình.

Và theo mình biết thì không chỉ riêng mình mà cũng có rất nhiều người đã được ekip mời làm để tạo ra drama theo kịch bản của họ nhưng chỉ vô tình thì mình lại là người được CĐM chú ý quá nhiều".

Theo đó, chàng thanh niên này trước đây từng nhận là em họ của nữ ca Hiền Hồ và nhiều lần tung hint về việc sẽ đăng tải tất cả những hình ảnh thân thiết với đại gia U60, hơn nữa cậu còn khẳng định nắm trong tay rất nhiều "video nhạy cảm" của nữ ca sĩ.

Thế nhưng bỗng nhiên nhân vật này lại "quay xe" và thừa nhận không muốn tiếp tục "dắt mũi" CĐM nữa khiến netizen xôn xao, bàn tán không ngừng. 

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, người này liên tục có những bài viết gây xôn xao như nói về khoản tiền lớn: 50.000 đô la khiến nhiều người cho rằng nhân vật này được trả số tiền khủng để tung ảnh hiếm. 

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Bài đăng trước đó khiến dân tình nghi ngờ về số tiền thực nhận - Ảnh chụp màn hình

Đến hiện tại, ồn ào này dự vẫn chưa có hồi kết khi bài đăng của nhân vật "em họ" này vẫn chỉ dừng lại ở việc "gây bão" CĐM mà chưa có chứng cứ cụ thể.

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