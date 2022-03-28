Hiền Hồ được đại gia U60 'che chở', Văn Mai Hương cũng không kém cạnh, khoe ngay 'tài phiệt' hơn cả giáp, CĐM tá hỏa vì đàng trai 'đã có vợ'?

Hậu trường 28/03/2022 10:31

Mới đây, ngay khi công khai đại gia sân golf của đời mình, Văn Mai Hương đã vấp phải vô số tranh cãi khi CĐM phát hiện, người được nữ ca sĩ "khoe" đã có "vợ", thậm chí là rất nhiều.

Những ngày gần đây, lùm xùm đại gia bao nuôi của Hiền Hồ đang khiến CĐM dậy sóng. Cũng từ đây, sân golf trở thành địa điểm được dư luận đem ra mỉa mai mỗi lần đề cập đến nữ ca sĩ sinh năm 1997 này.

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Hình ảnh 'anh em nương tựa' được CĐM chia sẻ rầm rộ những ngày vừa qua - Ảnh: Internet

Giữa lúc đó, Văn Mai Hương cũng bất ngờ tuyên bố đã có chồng, thậm chí còn "đu trend" sân golf cho "bằng bạn, bằng bè".

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Bài đăng của Văn Mai Hương - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, giọng ca Cầu Hôn đã chia sẻ loạt ảnh nam diễn viên Gong Yoo khoe vẻ điển trai ngời ngời trên sân golf, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Chồng mình". Bất ngờ nhận Gong Yoo làm chồng, nữ ca sĩ ngay lập tức bị "dàn hậu cung" của nam tài tử đình đám Hàn Quốc tràn vào "công kích" cực mạnh.

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CĐM bình luận rôm rả bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả nữ cho rằng Văn Mai Hương đang nhận vơ chồng chung của nhiều chị em. Màn tương tác "giật chồng" giữa giọng ca đình đám làng nhạc Việt và hội chị em khiến netizen được một phen cười ngất. Đáng chú ý hơn cả là tại thời điểm sân golf và đại gia bao nuôi đang là chủ đề được cõi mạng bình luận rôm rả thì màn khoe chồng "thả dáng" tại địa điểm chơi môn thể thao thượng lưu này của nữ ca sĩ lại càng thu hút sự quan tâm của khán giả.

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Nhan sắc đương độ chín của giọng ca Chuyện tình Nhà Thơ - Ảnh: Internet

Liên quan đến ồn ào giữa Hiền Hồ và nam CEO Hồ Nhân, hiện cả hai vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào. Sự im lặng của "tình cũ Soobin Hoàng Sơn" càng khiến dân tình thêm phần chắc chắn về việc cô có qua lại với vị đại gia U60 kia.

VTV công khai 'cà khịa' Hiền Hồ trên sóng truyền hình, gọi siêu xe là 'tương lai xán lạn': 'Nếu tìm được nơi nương tựa để gửi gắm cả đời thì còn gì hạnh phúc hơn'?

VTV công khai 'cà khịa' Hiền Hồ trên sóng truyền hình, gọi siêu xe là 'tương lai xán lạn': 'Nếu tìm được nơi nương tựa để gửi gắm cả đời thì còn gì hạnh phúc hơn'?

Mới đây, trong một bản tin truyền hình của chương trình VTV24, CĐM ngỡ ngàng khi phát hiện chi tiết "cà khịa" cực mạnh liên quan đến ồn ào tình ái của Hiền Hồ.

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