Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'?

Hậu trường 26/03/2022 21:39

Mới đây, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long cho biết anh không bất ngờ về việc bà Phương Hằng bị tạm giam, bởi biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Vị này cũng có quan điểm về việc nghệ sĩ hả hê khi nữ đại gia bị bắt.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? - Ảnh 1
Bà Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Ngay sau thông báo trên, nhiều cá nhân, trong đó có hàng loạt nghệ sĩ đã lên tiếng về vụ việc, đa số đều tỏ ra vui mừng, hồ hởi, thậm chí còn buông lời mỉa mai nữ đại gia, trong đó phải kể đến những cái tên Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng,...

Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này với Dân Việt, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long cho biết anh không bất ngờ về việc bà Phương Hằng bị tạm giam, bởi biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Mang sự việc của bà Hằng ra xét xử công bằng là cần thiết để trả lại sự nghiêm minh cho luật pháp. Mặc dù vị chuyên gia truyền thông này cũng cho biết, bản thân từng rất ngưỡng mộ bà Hằng vì những việc tốt bà làm được.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? - Ảnh 2
Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long - Ảnh: Internet

Trao đổi với nguồn trên về việc nhiều nghệ sĩ hồ hởi về việc này, Nguyễn Ngọc Long không ủng hộ, anh nói: 

"Những hành động đó không giúp ích gì cho họ, thậm chí còn làm hình ảnh của họ trở nên méo mó. Tất nhiên, nghệ sỹ cũng là con người và họ có quyền làm như vậy. Hỉ nộ ái ố, đó là cảm xúc cá nhân. Nhưng phát biểu như vậy có khôn ngoan không, thì câu trả lời của tôi chắc chắn là không.

Thứ nhất, trong bất kỳ khủng hoảng nào, công chúng đều sẽ chia phe. Những người ủng hộ nghệ sĩ đó thì dù họ có nói gì, làm gì, người ta vẫn nghe theo. Ở chiều ngược lại, những người không ủng hộ cũng khó có thể tác động. Bản chất của việc xử lý khủng hoảng trên truyền thông thực tế là việc tác động vào nhóm ở giữa.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? - Ảnh 3
Vy Oanh cũng đăng tải nhiều bài viết liên quan đến nữ đại gia - Ảnh: Internet

Trong vụ việc này, điều công chúng nhắc tới nhiều nhất là việc bà Hằng tố cáo nghệ sĩ "ngâm tiền từ thiện", "từ thiện không minh bạch". Ai cũng thấy một thực tế là đã có nghệ sĩ "ngâm tiền từ thiện" và đa số nghệ sĩ không đưa ra được câu trả lời thuyết phục về sự minh bạch, với một số tiền không nhỏ. Dù bà Hằng có bị bắt hay không, điều đó làm sao có thể thay đổi?

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? - Ảnh 4
Nam ca sĩ có nhiều bài đăng mỉa mai bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Thứ hai, điều quan trọng hơn, trong những vụ tranh cãi trên truyền thông, luôn có một vấn đề cần giải quyết là bạn phải hành xử như thế nào khi đối phương  thua cuộc? Khi bạn thắng trong một cuộc phản biện, bạn càng cần có những hành xử văn minh. Theo dõi trên truyền thông những ngày vừa qua, tôi cho rằng cựu cầu thủ Công Vinh đã làm được điều này. Mặc dù trước đó, Thủy Tiên - Công Vinh được coi như "người có mâu thuẫn trực tiếp", Công Vinh cũng từng nhiều lần phản ứng với bà Hằng, nhưng khi bà Hằng gặp nạn, cách trả lời truyền thông của Công Vinh lại rất chuẩn mực. Anh ấy nói một cách khôn ngoan: "Chúng tôi tin vào sự nghiêm minh của pháp luật". Chỉ vậy thôi, là đủ.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? - Ảnh 5
Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên được vị chuyên gia này khen ngợi - Ảnh: Internnet

Việc hả hê, sung sướng không mang lại điều gì, trái lại, những nghệ sĩ đó còn "mất điểm" trong mắt những người có tư duy văn minh, nhìn nhận sự việc này ở vị trí khách quan, trung lập".

Được biết, hiện tại bà Phương Hằng đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra. Về phía các nghệ sĩ, sau khi được chứng minh không có hành vi ăn chặn tiền từ thiện, những cái tên như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... đã dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

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Một số cá nhân có chia sẻ đầy ẩn ý liên quan đến vụ việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam. Trong đó, mới đây nhất phải kể đến Đức Hiếu – cậu con trai nuôi của Phi Nhung.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Thủy Tiên Đàm Vĩnh Hưng Vy Oanh

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