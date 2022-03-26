Con nuôi Phi Nhung lần lượt lên tiếng về thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam, 'cậu cả' chua xót khi nghĩ về mẹ: 'Hủy diệt người chỉ cần một câu'

Hậu trường 26/03/2022 20:16

Một số cá nhân có chia sẻ đầy ẩn ý liên quan đến vụ việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam. Trong đó, mới đây nhất phải kể đến Đức Hiếu – cậu con trai nuôi của Phi Nhung.

Những ngày vừa qua, bên cạnh ồn ào anh em nương tựa của Hiền Hồ thì thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam cũng là tâm điểm chú ý của dư luận. Như đã đưa tin trước đó, nguồn tin từ Tuổi Trẻ cho biết, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

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Nữ đại gia từng livestream đấu tố với nhiều nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, một số cá nhân có chia sẻ đầy ẩn ý liên quan đến vụ việc này. Trong đó, mới đây nhất phải kể đến Đức Hiếu – cậu con trai nuôi của Phi Nhung.

Cụ thể, "cậu cả" nhà nữ ca sĩ đã chia sẻ lại MV “Luật trời” của mẹ nuôi kèm dòng chú thích: "Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn Đa khẩu hạ lưu tình".

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Bài đăng của Đức Hiếu - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, mặc dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào của nữ đại gia Đại Nam song động thái của Đức Hiếu phần nào khiến CĐM ngầm hiểu, anh đang muốn nói đến lùm xùm khi xưa giữa mẹ nuôi và bà Phương Hằng.

Trước đó, Tuyết Nhung – con gái nuôi của Phi Nhung cũng có động thái tương tự. Nữ ca sĩ viết: “Sống ở trên đời, luật nhân quả ngày sau…”.

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Con gái nuôi của cố ca sĩ cũng có động thái - Ảnh chụp màn hình

Wendy Phạm cũng nhanh chóng nắm bắt thông tin và chia sẻ: “Không biết hôm nay là ngày đẹp trời gì mà bài hát của mẹ được lan rộng khắp nơi…”.

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Trước đó, Wendy Phạm cũng có hàng động tương tự - Ảnh: Internet

 

Không chỉ người thân cận với Phi Nhung, nhiều nghệ sĩ khác như Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Anh Đức, Vy Oanh… cũng đã có chia sẻ dây chú ý khi biết tin bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam.

Bà Phương Hằng gặp 'BIẾN LỚN', con gái cố ca sĩ Phi Nhung đăng đàn đầy ẩn ý, kèm 2 chữ 'LUẬT TRỜI' khiến dân tình xôn xao

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Cố ca sĩ Phi Nhung từng là nhân vật bị bà Phương Hằng réo gọi trong suốt thời gian dài xoay quanh ồn ào của giới nghệ sĩ và lùm xùm tiền cát xê với Hồ Văn Cường, nên đến mới đây, sau thông tin nữ đại gia Đại Nam bị tạm giam, con gái của Phi Nhung đã ngay lập tức có động thái bất ngờ.

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