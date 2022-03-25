Bà Phương Hằng gặp 'BIẾN LỚN', con gái cố ca sĩ Phi Nhung đăng đàn đầy ẩn ý, kèm 2 chữ 'LUẬT TRỜI' khiến dân tình xôn xao

Hậu trường 25/03/2022 10:35

Cố ca sĩ Phi Nhung từng là nhân vật bị bà Phương Hằng réo gọi trong suốt thời gian dài xoay quanh ồn ào của giới nghệ sĩ và lùm xùm tiền cát xê với Hồ Văn Cường, nên đến mới đây, sau thông tin nữ đại gia Đại Nam bị tạm giam, con gái của Phi Nhung đã ngay lập tức có động thái bất ngờ.

Ngày 24/3 vừa qua, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, chú ý. Đặc biệt, nhiều netizen tò mò thái độ của những sao Việt có liên quan đến vị nữ đại gia này.

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Bà Phương Hằng bị tạm giam là thông tin gây chú ý nhất trên MXH từ chiều tối ngày hôm qua 24/3 - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhưng nghệ sĩ có đơn thư tố cáo bà Phương Hằng xoay quanh lùm xùm đá xéo, từ thiện, thì cố ca sĩ Phi Nhung cũng từng bị nữ đại gia réo tên trên livestream. Đáng chú ý, ngay khi cơ quan công an vừa thông báo tin bà chủ Đại Nam bị tạm giam, con gái của giọng ca Bậu Ơi Đừng Khóc ngay lập tức chia sẻ link bài hát với tựa đề đầy ẩn ý - "Luật Trời". Được biết đây là ca khúc do chính Phi Nhung thể hiện. Wendy Phạm đăng kèm dòng trạng thái: "Không biết hôm nay là ngày đẹp trời gì mà bài hát của mẹ được lan rộng khắp nơi".

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Bài đăng của Wendy Phạm - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp nhắc đến tên bà Phương Hằng, song CĐM dễ dàng nhận thấy "ngày đẹp trời" mà con gái cố ca sĩ Phi Nhung nhắc đến đang ẩn ý vụ việc bà chủ Đại Nam bị tạm giam.

Được biết, vào khoảng tháng 6/2021, nữ đại gia nhiều lần réo gọi một nhân vật với danh xưng là Phi Phi Cô Nương trên sóng livestream. Không cần nói thì ai cũng biết, vị "cô nương" mà bà Hằng nhắc đến không ai khác là ca sĩ Phi Nhung. Tại thời điểm đó, bà Phương Hằng đòi tiết lộ bí mật động trời của nữ ca sĩ: "Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị, tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi".

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Nữ đại gia từng livestream đấu tố với Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Giọng ca sinh năm 1972 đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nữ đại gia và đòi "3 mặt 1 lời", đưa ra bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Cô còn khẳng định bản thân sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu. 

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Tại thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng có màn đáp trả không kiêng nể trên Facebook - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không vướng nhiều tranh cãi với bà Phương Hằng giống những người đồng nghiệp khác như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... song động thái của con gái ca sĩ Phi Nhung cũng khiến dư luận chú ý và cho rằng cô đang nhắc đến ồn ào trong quá khứ giữa mẹ và nữ đại gia Đại Nam.

Hiện, những thông tin xoay quanh việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam vẫn đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. 

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