Hé lộ lý do thực sự khiến bà Phương Hằng 'quay xe, hủy kèo' với Đàm Vĩnh Hưng: Có liên quan đến lời hẹn 'gặp mặt' của 'em gái ruột'?

Mới đây, nữ CEO Phương Hằng tiếp tục ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng bằng cách tuyên bố sẽ đến Đà Lạt. Vào chiều ngày 4/2, nữ đại gia thông báo đã tới Đà Lạt và thậm chí còn khoe ảnh check in cực kỳ ấn tượng tuy nhiên sau đó lại hủy kèo vô cùng đột ngột.

Mới đây, theo dòng sự kiện "tranh đấu" với "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng, nữ CEO Phương Hằng tiếp tục có hành động ủng hộ nam ca sĩ bằng cách tuyên bố sẽ đến Đà Lạt để tham gia show âm nhạc của Mr. Đàm. Thậm chí, vào chiều ngày 4/2, nữ đại gia thông báo đã tới Đà Lạt khiến dân tình vô cùng háo hức màn "đụng mặt" có "1-0-2" này. Bà Phương Hằng check in 'kỹ lưỡng' ở Đà Lạt - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, chỉ sau đó ít giờ đồng hồ, nữ đại gia lại có hành động "quay xe" đầy ngỡ ngàng trước sự mong chờ của netizen.

Theo đó, bà Hằng tuyên bố sẽ không đến buổi biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng nữa và trình bày rõ lý do trên MXH. Nữ đại gia hé lộ lý do 'hủy kèo' ngang với Mr.Đàm - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nữ CEO cho biết giá vé show của nam ca sĩ quá đắt. Bà cho rằng 2 triệu tiền giá vé là "cắt cổ" nên quyết định cho mỗi nhân viên 5 triệu tiền mặt để ăn chơi và tiêu xài những thứ khác.

Trên thực tế, số tiền vé của show diễn Mr.Đàm không hề được hé lộ - Anh: Internet "Tại sao phải ủng hộ anh Đàm hát với giá vé 2 triệu vậy quý vị?", nữ đại gia tỏ thái độ mỉa mai với dòng trạng thái ngắn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, giá vé 2 triệu của Đàm Vĩnh Hưng cho show diễn mùng 4 Tết mà CEO đưa ra vẫn chỉ là thông tin mang tính một chiều, về phía Đàm Vĩnh Hưng không hề tiết lộ giá vé thực tế. Trước đó, Trang Trần cũng 'ngỏ ý' muốn 'hội ngộ' nữ CEO tại show diễn của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh chụp màn hình Trước đó, ngay khi nữ đại gia Đại Nam cho hay sẽ đến Đà Lat ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng, "em gái ruột" Trang Trần cũng khẳng định sẽ đi "nghe nhạc một chuyến" để được gặp gỡ với nữ đại gia. Giữa lúc bà chủ Đại Nam quay xe khét lẹt, CĐM "tiếc ngẩn ngơ" khi suýt nữa thì đã có màn gặp gỡ "long trời lở đất" giữa "bà hoàng livestream" - "Ông hoàng nhạc Việt" và "cô chủ bún đậu"!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-ly-do-thuc-su-khien-ba-phuong-hang-quay-xe-huy-keo-voi-dam-vinh-hung-co-lien-quan-den-loi-hen-gap-mat-cua-em-gai-ruot-448721.html