Bà Phương Hằng gặp biến 'LAO ĐAO', một sao nam từng bị réo tên trên livestream bị nghi đá xéo nữ CEO, còn tung cả tin nhắn RIÊNG TƯ khiến CĐM đòi tẩy chay bằng được

Hậu trường 26/03/2022 08:58

Mới đây, sau thông tin bà Phương Hằng bị cơ quan công an TP.HCM tạm giam, nhiều sao Việt đã có loạt động thái trên MXH, trong đó một sao nam bị CĐM đòi tẩy chay vì cho rằng đang có hành vi cà khịa nữ đại gia.

Ngày 24/3 vừa qua, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

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Bà Phương Hằng bị tạm giam là thông tin gây chú ý nhất trên MXH từ chiều tối ngày hôm qua 24/3 - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, chú ý. Đặc biệt, nhiều netizen tò mò thái độ của những sao Việt có liên quan đến vị nữ đại gia này. Được biết, tại thời điểm nổ ra ồn ào từ thiện, bà Phương Hằng từng réo tên nam ca sĩ Chi Dân và St Sơn Thạch vì cho rằng 2 nam ca sĩ này có hành vi lừa đảo tiền quyên góp. Tuy nhiên, ngay lập tức nhiều cư dân mạng phát hiện ra Chi Dân chỉ chia sẻ lại bài đăng, ngoài ra anh không phải là người trực tiếp kêu gọi từ thiện.

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Chi Dân từng phải lên tiếng sau khi bất ngờ xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ kêu gọi từ thiện 'gian dối' của nữ đại gia - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ngay sau khi nữ đại gia bị bắt tạm giam, trên trang cá nhân của Chi Dân bất ngờ xuất hiện bài viết với nội dung được cho là đang cà khịa bà Phương Hằng. Theo đó, giọng ca sinh năm 1989 viết: "Ngày ấy đã đến rồi quý vị ạ".

Mặc dù không trực tiếp lý giải ý nghĩa của bài đăng này song cụm từ "quý vị" làm cư dân mạng nghĩ ngay đến bà Phương Hằng, chưa kể thời điểm Chi Dân đăng bài là ngay sau khi nữ đại gia bị bắt.

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Bài viết gây xôn xao của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức làn sóng đồi tẩy chay nam ca/nhạc sĩ này đã nổi lên. Nhiều người cho rằng Chi Dân "kiếm fame", thu hút sự cú ý dù chẳng liên quan gì đến bà Hằng. Trước sự chỉ trích của cư dân mạng, ở phần bình luận, tình tin đồng của Lan Ngọc đã vôi vàng đính chính. 

Nam ca sĩ đã lên tiếng bằng một clip tấu hài với nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh ngay dưới phần bình luận bài viết. “Ngày mà tui muốn nói đến đó là ngày tui bị bể bóng và làm trò hề cho mọi người vui chứ tui không nói đích thị đến ai nha mấy bạn, đừng lôi tên chị Hằng ra đây vì chị ấy có làm gì tui đâu, tui cũng quý mến chị vì chị giúp ích cho đời nhiều mà... Mọi người nghĩ sao vậy?”,Chi Dân cho hay. 

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Tình tin đồn của Lan Ngọc vội vàng đính chính - Ảnh chụp màn hình

Đồng thời đăng kèm đoạn tin nhắn giữa anh và bà Phương Hằng với nội dung: “Cô ơi, cho con kết bạn với cô nha. Con vừa đọc được một bài báo cô bay sang Singapore để cứu trẻ em, con rất cảm kích và quý mến cô”.

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Đoạn tin nhắn giữa Chi Dân và bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV

Nhưng điều này không dập được nghi ngờ của cư dân mạng, thậm chí nhiều người còn chuoj màn hình ảnh bỏ theo dõi Chi Dân như thay cho việc "tẩy chay" nam ca sĩ. 

Hiện thông tin nữ CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam đang khiến cộng đồng mạng đổ dồn sự quan tâm.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Chi Dân bà Phương Hằng bị bắt

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