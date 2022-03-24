Hóng 'BIẾN' giờ 'HÀNH CHÍNH': Xuất hiện một nàng hậu 'nhận vai' tiểu tam, CĐM đồn đoán từng giật chồng đàn chị, phải chăng Hiền Hồ sắp thoát hạn 'trà xanh'?

Mới đây, giữa lúc CĐM đang xôn xao về ồn ào cặp kè đại gia U60 của Hiền Hồ thì trên MXH bất ngờ xuất hiện loạt bài đăng bóc phốt 1 nàng hậu đình đám cũng bị gắn mác tiểu tam, giật chồng. Thực hư ra sao?

Những ngày vừa qua Hiền Hồ - CEO Hồ Nhân là cặp "anh em" đang gây bão CĐM sau loạt ảnh thân thiết, vượt mức "nương tựa". Theo đó, trên MXH xuất hiện nhiều thông tin tố giọng ca sinh năm 1997 là tiểu tam, cặp kè với đại gia U60. Tuy nhiên, phía nam doanh nhân Hồ Nhân đã lên tiếng bác bỏ và khẳng định cả hai coi nhau như anh em họ. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ không có bất kỳ động thái nào, ngoài việc khóa Facebook, đặt chế độ riêng tư trên Instagram và tắt tính năng bình luận bên dưới các MV trên Youtube.

Cặp anh em 'nương tựa' đang trở thành tâm điểm những ngày vừa qua - Ảnh: Internet Giữa lúc dân tình đang đổ xô hóng biến của giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại, thì tối muộn ngày 23/3, trên các hội nhóm Facebook xuất hiện hàng loạt bài đăng về một nàng hậu đình đám của showbiz Việt cũng vướng nghi vấn cặp đại gia, giật chồng đàn chị. Hàng loạt bài viết khiến dân tình xôn xao, bàn tán - Ảnh chụp màn hình Theo đó, những bài viết này khẳng định chuyện kể trên hoàn toàn có thật và nhân vật được nói để ở đây là người mà "ai cũng biết". Những bài đăng này tiết lộ, nàng hậu thuộc thế hệ 9x và sở hữu nhan sắc nổi bật.

Mặc dù đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ các tên nào cụ thể được nêu ra, song thông tin này đã khiến cả cõi mạng xôn xao bàn tán không ngừng. Thậm chí, nhiều netizen còn mỉa mai vì Hiền Hồ sắp được "cứu" khi xuất hiện "trà xanh" mới. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 hiện đang là tâm điểm của sự chú ý sau ồn ào cặp kè đại gia, nhưng sau 1 đêm CĐM lại đột ngột rẽ hướng để truy lùng danh tính 'trà xanh' mới - Ảnh: Internet Liên quan đến cặp anh em "nương tựa", có thông tin cho rằng người sở hữu hơn 2.000 bức ảnh thân thiết của cặp đôi là người quen của Hiền Hồ. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán đây là một vị thiếu gia máu mặt tại TP.HCM, còn vợ CEO Hồ Nhân hoàn toàn không liên quan đến lùm xùm này.

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