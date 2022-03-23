Sau thời gian 'bỏ phố về quê' hậu ồn ào tiền bạc với Trịnh Kim Chi, Thương Tín có ý định quay trở lại TP.HCM, hé lộ dự án 'KHỦNG' khiến CĐM xôn xao bàn tán

Diễn viên Thương Tín sau khoảng thời gian ồn ào vì scandal tiền bạc với Trịnh Kim Chi đang có nhiều dự định mới khiến khán giả bất ngờ.

Sau thời gian vướng ồn ào đấu tố với Trịnh Kim Chi, Thương Tín bỗng trở nên kín tiếng và dường như "lặn mất tăm" khiến cho CĐM vô cùng tò mò về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên. Trước đó, vào khoảng tháng 2/2020, sau khi hay tin Thương Tín bị đột quỵ, nhiều mạnh thường quân đã quyên góp, hỗ trợ ông số tiền 800 triệu đồng và 1 chiếc ô tô Mercedes. Tuy nhiên, chưa đầy 1 năm, Thương Tín lại tiếp tục lên tiếng cho biết đang rơi vào cảnh bế tắc khi nợ tiền trọ nhiều tháng, vợ mang con bỏ đi và bản thân mắc Covid-19.

Ngay sau đó, một mạnh thường quân tại TP.HCM là ngỏ ý giúp đỡ nam nghệ sĩ có chỗ ăn ở để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, cũng từ đây, nhiều tin đồn bắt đầu nổ ra. Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet Trong lần livestream, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi (người đã đứng ra thay ông kêu gọi giúp đỡ khi đột quỵ) đã gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc.

Đáp trả lại sự việc, Trịnh Kim Chi cho biết sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng nếu cần thiết. Những ồn ào khiến hình ảnh của cả hai nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ trong mắt công chúng. Tuổi xế chiều của nam tài tử trải qua nhiều biến động - Ảnh: Internet Đến mới đây nhất, chia sẻ với Tiền Phong, nam tài tử khẳng định vẫn yêu nghề, mong muốn được hoạt động nghệ thuật cho đến hơi thở cuối cùng. Thương Tín tâm sự: "Tôi đang chuẩn bị vô Sài Gòn để làm hồi ký mới, chứ không phải hồi ký như ngày trước. Một mình tôi vô thôi, vì vợ vô cũng không có việc làm, nhà cửa chưa đâu vào đâu cả". Trước đó 25/2, Người lao động đưa tin, diễn viên Thương Tín cho biết anh đã nghỉ làm shipper và quyết định về quê Phan Rang - Ninh Thuận sinh sống. Anh bỏ làm shipper vì sức khỏe không còn phù hợp. Theo Thương Tín, anh về Phan Rang từ Tết Nguyên đán. Nam nghệ sĩ đã nghỉ công việc shipper - Ảnh: Internet "Tôi thấy cuộc sống ở quê dễ chịu hơn, chỉ là lúc này chưa có việc làm. Nếu có lời mời đóng phim thì tôi mới vào lại TP.HCM", diễn viên Thương Tín khẳng định. Nam nghệ sĩ cũng cho biết, chiếc xe hơi mà một nhà hảo tâm tặng đã được anh cho thuê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-thoi-gian-bo-pho-ve-que-hau-on-ao-tien-bac-voi-trinh-kim-chi-thuong-tin-co-y-dinh-quay-tro-lai-tphcm-he-lo-du-an-khung-khien-cdm-xon-xao-ban-tan-457730.html