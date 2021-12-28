Trịnh Kim Chi 'làm ơn mắc oán', Phạm Anh hóa người 'tâm cơ': Thương Tín có đang bị xúi giục khi 'quay xe' khét lẹt?

Vào tháng 2/2021 giữa lúc Thương Tín bị đột quỵ không có chi phí chữa trị, NS Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi, quyên góp và hỗ trợ giúp đỡ cho nam tài tử. Ngoài ra, nữ diễn viên còn trích ra một ít để mua tiền bảo hiểm cho con gái ông. Tuy nhiên, đến mới đây, sau khi Thương Tín chuyển về ở cùng một vị MTQ và được người này lo công việc làm shipper để kiếm sống, nam tài từ bất ngờ quay sang tố đàn em nhập nhằng tiền bạc và đòi nhờ công an vào cuộc điều tra.

Sau ồn ào từ thiện miền Trung của nhiều nghệ sĩ đình đám, mới đây Showbiz Việt tiếp tục "đón bão" khi đồng nghiệp tố nhau "chan chát" trên MXH vì... tiền quyên góp. Lùm xùm khiến dư luận hiện đang quan tâm hàng đầu chính là màn "quay xe" khét lẹt của Thương Tín .

Càng sốc hơn khi nam NS liên tục khẳng định Trịnh Kim Chi không trung thực. Về tiền bảo hiểm con gái, Thương Tín nói Trịnh Kim Chi không giữ đúng lời hứa. Nam tài tử còn khẳng định đàn em chỉ mới mua bảo hiểm cho con gái ông mới đây để "lòe thiên hạ". Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng, Trịnh Kim Chi đã gửi tiền vào ngân hàng khác lấy lãi.

Liên quan đến khoản tiền 800 triệu gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại, Thương Tín khẳng định Trịnh Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu, ngoài ra không cầm thêm bất kỳ một đồng nào. Trong số đó, ông đã bỏ ra 80 triệu để sửa chiếc xe người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng, không liên quan.

Thậm chí nam tài từ Biệt Động Sài Gòn còn gay gắt tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để điều tra rõ ngọn ngành.

Đáp lại phía đàn an, Trịnh Kim Chi không lên tiếng, livestream phân trần mà chỉ lẳng lặng đăng tải loạt bài viết về quá trình kêu gọi, ủng hộ tiền cho đàn anh để CĐM minh oan.

Trước biến lớn giữa hai nghệ sĩ từng thân thiết như anh em, CĐM ngán ngẩm vì thái độ của Thương Tín. Những hành động của nam nghệ sĩ này khiến netizen lắc đầu vì cho rằng anh đang "ăn cháo đá bát".

Trịnh Kim Chi trao tiền cho đàn anh tại thời điểm nam nghệ sĩ ra viện - Ảnh: FBNV

Phạm Anh hóa người "tâm cơ" chỉ vì giúp vợ Thương Tín mở tài khoản

Cũng vào tháng 2/2021, khi nghệ sĩ Thương Tín nhập viện vì đột quỵ, MC Phạm Anh đã đến thăm hỏi và chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên trên trang cá nhân. Đồng thời, anh cũng giúp vợ Thương Tín đi mở một tài khoản ngân hàng để gia đình có thể nhận trực tiếp tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Vợ chồng Thương Tín đã nhận được khoảng 400 triệu đồng từ số tài khoản này.

Phạm Anh thăm hỏi đàn anh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi đã được một MTQ lo ăn ở, công việc thì nam tài tử "Biệt động Sài Gòn" đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với MC Phạm Anh. Cụ thể, ông chia sẻ: "Lúc tôi đang nằm mê man bất tỉnh, không biết gì thì MC Phạm Anh vẫn dẫn vợ tôi vô ngân hàng mở tài khoản cho vợ tôi, mà tôi không hề biết, không hề hỏi ý tôi luôn. Từ đó mới có chuyện, Tiền không về tài khoản Trịnh Kim Chi nữa mà về tài khoản của vợ tôi".

Thêm một nhân vật được CĐM cho rằng đã 'làm ơn, mắc oán' khi giúp đỡ Thương Tín - Ảnh: Internet

Không phải ai dẫn mình đi mở tài khoản cũng tốt cả đâu. Mình phải từ từ tìm hiểu động cơ như thế nào. Tôi chỉ thấy, Phạm Anh dẫn vợ tôi đi mở tài khoản như thế là hơi kỳ kỳ đó".

Về phía Phạm Anh, nam MC mới đây đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Theo đó, anh cho biết với Nhịp sống Việt: "Tôi đã nghiệm thu việc giúp đỡ chú Thương Tín tầm 1 tuần sau khi chú ấy nhập viện. Sau đó, tôi không còn liên quan gì đến việc này nữa. Nếu muốn lên tiếng, tôi đã lên tiếng từ lâu chứ không phải đợi tới khi chú ấy nhắc tới tên tôi.

Tôi nghĩ, giờ đây chúng ta nên dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn, cần sự giúp đỡ hơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan".

Thương Tín có bị "ai đó" xúi giục?

Trước những màn tố đàn em gay gắt kể trên, nhiều netizen đang bắt đầu đặt ra ngh ivaaxn Thương Tín bị xúi giục. Bởi trên thực tế, những lời cáo buộc kể trên chỉ mới xuất hiện ngay sau khi nam nghệ sĩ được MTQ giúp đỡ và chuyển hẳn về sống cùng.

Hơn nữa, không ít netizen còn cho rằng trước sức ép dư luận về việc nam tài tử 'ăn chơi tiêu xài" 800 triệu nên mới "sa cơ lỡ vận", Thương Tín đành phải "bé lái" dư luận để tránh né sự chỉ trích của CĐM.

Song trên đây cũng chỉ mới là suy đoán của một bộ phận khán giả. Thực hư ra sao vẫn cần chờ người trong cuộc tựu giải quyết.