Trịnh Kim Chi 'ngó lơ' màn 'đấu tố' với Thương Tín, có cách đáp trả 'không ngờ' khiến nhiều người vội réo tên nam tài tử Biệt Động Sài Gòn

Hậu trường 05/01/2022 09:07

Sau nhiều lần bị Thương Tín "chơi 1 vố đau", Trịnh Kim Chi có cách đáp trả không ngờ, còn báo tin vui đến khán giả khiến CĐM vỗ tay rào rào.

Thời gian gần đây, vụ ồn ào liên quan đến số tiền 800 triệu giữa Thương TínTrịnh Kim Chi vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. 

Nam tài tử Biệt Động Sài Gòn vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng đấu tố. Trong một livestream gần đây nhất, nam nghệ sĩ khẳng định Trịnh Kim Chi đang đổ oan cho mình vì bản thân chỉ lấy đúng 130 triệu, ngoài ra không cầm thêm bất kỳ một đồng nào. Trong số đó, ông đã bỏ ra 80 triệu để sửa chiếc xe người bạn tặng. Số tiền 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ, vợ chồng nam tài tử đã mua căn nhà cấp 4 ở quê giá 170 triệu đồng. Riêng khoản tiền 242 triệu đồng mua bảo hiểm cho con gái mà Trịnh Kim Chi mới bàn giao là số tiền tính riêng, không liên quan.

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Thương Tín liên tục tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng, thiếu minh bạch, thậm chí là gửi tiền MTQ ủng hộ vào ngân hàng để lấy lãi - Ảnh chụp màn hình

Về tiền bảo hiểm con gái, nam tài tử nói Trịnh Kim Chi không giữ đúng lời hứa. Nam tài tử còn khẳng định đàn em chỉ mới mua bảo hiểm cho con gái ông mới đây để "lòe thiên hạ". Ngoài ra, nam diễn viên còn cho rằng, Trịnh Kim Chi đã gửi tiền vào ngân hàng khác lấy lãi.

Ngay sau loạt phát ngôn "quay xe" kể trên, dư luận đã chỉ trích Thương Tín không ngừng và đồng loạt đứng về phía Trịnh Kim Chi. Nhiều nghệ sĩ cũng gửi lời động viên nữ nghệ sĩ khi đã làm việc tốt nhưng lại bị tố xấu ngược trở lại.

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Trước khi 'tan đàn, xẻ nghé', hai nghệ sĩ từng là đồng nghiệp, anh em thân thiết - Ảnh: Internet

Về phía "bà bầu sân khấu" cũng có động thái đáp trả bằng việc chia sẻ lại toàn bộ bài viết có liên quan đến hoạt động từ thiện tại thời điểm đứng ra giúp đỡ Thương Tín để làm bằng chứng. Song từ sau lần "đáp trả" ấy, Trịnh Kim Chi gần như "ngó lơ" ồn ào không đáng có. Cô âm thầm thực hiện những kế hoạch trong công việc. Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi đăng tải cá hình ảnh tập luyện cho các buổi biểu diễn.

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Trịnh Kim Chi hiện không có bất kỳ động thái nào liên quan đến nam tài tử Biệt Động Sài Gòn nữa mà chỉ tập trung vào công việc, các dự án cá nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, hiện tại, nữ diễn viên và đồng nghiệp đang gấp rút hoàn thiện vở “Blouse Trắng” nhằm tri ân y bác sĩ, tình nguyện viên chống dịch. cho sân khấu của mình. Cô cũng không quên "khoe" tin vui đến khán giả khi sắp sửa trình làng tác phẩm mình ấp ủ bấy lâu.

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Từ khóa:   Thương Tín Trịnh Kim Chi Diễn viên Thương Tín

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