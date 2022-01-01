Thương Tín làm shipper được fan tặng 2 triệu, Duy Phương được đại gia 'biếu' hẳn 'miếng đất', cách cư xử lại hoàn toàn trái ngược

Được biết, hiện DUy Phương hiện đang kinh doanh một quán bánh bèo nhỏ. Hàng ngày, ông tự mình chạy xe hàng chục cây số để đi giao bánh bèo cho khách hàng. Nam nghệ sĩ cũng ghi lại những thước phim đời thường qua kênh YouTube của ông để người hâm mộ được biết và theo dõi.

Thời gian qua, nghệ sĩ hài Duy Phương và Thương Tín là 2 cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả 2 nghệ sĩ cùng từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng ở tuổi xế chiều, lại phải chật vật với cuộc sống mưu sinh.

Đến nơi, ông được khách hàng tặng rau, Duy Phương cảm động: "Buôn bán trả tiền sòng phẳng là chuyện bình thường nhưng còn tình cảm để lại. Em nó hái rau tặng cho anh Phương là tình cảm tuyệt vời. Đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu là vui rồi, như vậy là hạnh phúc rồi. Đó là cái tình - tình cảm giữa con người với con người".

Mới đây, nam diễn viên Trong nhà ngoài phố đăng tải đoạn video đi giao bánh bèo cho khách ở quận 12, TP.HCM gây chú ý. Trong clip, Duy Phương hồ hởi khoe: "Tôi đang giao 12 hộp bánh đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay đến địa chỉ ở đây, rất xa TP.HCM, nó gần với Hóc Môn",

Đáng chú ý hơn, nghệ sĩ Duy Phương còn hài hước giao lưu và tham quan nhà khách hàng: "Nhà anh rộng quá, anh cắt cho tôi xin 1 miếng đất mai mốt dưỡng già. Mà miếng đất rộng đàng hoàng chứ không phải miếng đất 2m nha, tôi không lấy đâu, cho cái đó buồn quá à".

Nam nghệ sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Cách hành xử vui đùa với khán giả của nam nghệ sĩ nhận được vô số lời khen từ CĐM. Mặc dù từng là nghệ sĩ nổi tiếng, song ông không nề hà công việc, đồng thời vẫn hài hước giao lưu với người dân. Thậm chí khi được ngỏ ý tặng rau, ông cũng muồn gửi lại tiền đàng hoàng.

Về phía Thương Tín, nam nghệ sĩ vướng không ít chỉ trích vì nhiều ồn ào gây bão MXH. Mới đây nhất, sau khi nam nghệ sĩ được MTQ giúp đỡ, có phòng riêng, được mua tặng một chiếc xe máy mới thay cái cũ bị trộm trước đó và sắp xếp cho công việc shipper.

Thương Tín hiện làm shipper, thỉnh thoảng được fan hâm mộ cho tiền triệu - Ảnh: Internet

Trong một số buổi livestream Thương Tín còn hào hứng khoe khi đi giao hàng được tặng 2 triệu. Đáng chú ý hơn, khi trên MXH xuất hiện một số đoạn clip được cho là vị MTQ giúp đỡ tài tử Biệt động Sài Gòn yêu cầu tiền bo khi Thương Tín đi ship. Đáp trả lại đồn đoán nói trên, mạnh thường quân cho biết, sự thật phía sau câu chuyện không như mạng xã hội chia sẻ.

Anh này kể: "Hôm đó anh Tín đi giao hàng về có phàn nàn việc bị một khách hàng làm phiền quá mức. Nam diễn viên trong lòng không vui đã kể lại việc khách bắt chụp hình tùm lum để quảng cáo quán cà phê của họ vừa khai trương".

Trong lúc ngồi ăn trưa, vị khách này tiếp tục gọi đến yêu cầu nam diễn viên phải đích thân đến giao hàng. Biết chuyện, anh Hải đã từ chối với lý do nam diễn viên mệt và đoạn đường xa.

Thương Tín hiện vướng phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

"Sau khi cúp máy mình có nói với nam diễn viên là khách đó kêu anh đi giao nữa kìa. Anh Tín không vui khi đi giao chuyến vừa rồi. Trưa nắng đi đường xa đã mệt trong người (vì bệnh) mà còn bị làm phiền nhiều quá. Khách còn lấy hình ảnh anh Tín mà không có đồng nào bồi dưỡng nên mình từ chối luôn", người cưu mang Thương Tín nói.

Mạnh thường quân cũng tiết lộ, thời gian qua rất người hâm mộ, bạn bè đã chuyển khoản và đưa tiền mặt ủng hộ nam diễn viên Thương Tín. Tất cả đều được anh Hải đưa lại đầy đủ và công bố trên trang cá nhân.

Dù vậy, những hành động đấu tố đàn em những ngày gần đây vẫn khiến Thương Tín nhận về vô số ý kiến trái chiều.