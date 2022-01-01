Thương Tín làm shipper được fan tặng 2 triệu, Duy Phương được đại gia 'biếu' hẳn 'miếng đất', cách cư xử lại hoàn toàn trái ngược

Hậu trường 01/01/2022 21:12

Cùng gặp khó khăn, túng quẫn khi tuổi xế chiều, nhưng cách hành xử của Duy Phương và Thương Tín lại vô cùng khác biệt.

Thời gian qua, nghệ sĩ hài Duy Phương Thương Tín là 2 cái tên nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cả 2 nghệ sĩ cùng từng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng ở tuổi xế chiều, lại phải chật vật với cuộc sống mưu sinh.

Được biết, hiện DUy Phương hiện đang kinh doanh một quán bánh bèo nhỏ. Hàng ngày, ông tự mình chạy xe hàng chục cây số để đi giao bánh bèo cho khách hàng. Nam nghệ sĩ cũng  ghi lại những thước phim đời thường qua kênh YouTube của ông để người hâm mộ được biết và theo dõi.

Mới đây, nam diễn viên Trong nhà ngoài phố đăng tải đoạn video đi giao bánh bèo cho khách ở quận 12, TP.HCM gây chú ý. Trong clip, Duy Phương hồ hởi khoe: "Tôi đang giao 12 hộp bánh đầu tiên cho buổi sáng ngày hôm nay đến địa chỉ ở đây, rất xa TP.HCM, nó gần với Hóc Môn",

Duy Phuong 1
Duy Phương tự mình chạy xem đi ship hàng - Ảnh chụp màn hình

Đến nơi, ông được khách hàng tặng rau, Duy Phương cảm động: "Buôn bán trả tiền sòng phẳng là chuyện bình thường nhưng còn tình cảm để lại. Em nó hái rau tặng cho anh Phương là tình cảm tuyệt vời. Đi đến đâu cũng được mọi người thương yêu là vui rồi, như vậy là hạnh phúc rồi. Đó là cái tình - tình cảm giữa con người với con người".

Đáng chú ý hơn, nghệ sĩ Duy Phương còn hài hước giao lưu và tham quan nhà khách hàng: "Nhà anh rộng quá, anh cắt cho tôi xin 1 miếng đất mai mốt dưỡng già. Mà miếng đất rộng đàng hoàng chứ không phải miếng đất 2m nha, tôi không lấy đâu, cho cái đó buồn quá à". 

Duy Phuong 2
Nam nghệ sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng người hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Cách hành xử vui đùa với khán giả của nam nghệ sĩ nhận được vô số lời khen từ CĐM. Mặc dù từng là nghệ sĩ nổi tiếng, song ông không nề hà công việc, đồng thời vẫn hài hước giao lưu với người dân. Thậm chí khi được ngỏ ý tặng rau, ông cũng muồn gửi lại tiền đàng hoàng.

Về phía Thương Tín, nam nghệ sĩ vướng không ít chỉ trích vì nhiều ồn ào gây bão MXH. Mới đây nhất, sau khi nam nghệ sĩ được MTQ giúp đỡ, có phòng riêng, được mua tặng một chiếc xe máy mới thay cái cũ bị trộm trước đó và sắp xếp cho công việc shipper.

Duy Phuong 3
Thương Tín hiện làm shipper, thỉnh thoảng được fan hâm mộ cho tiền triệu - Ảnh: Internet

Trong một số buổi livestream Thương Tín còn hào hứng khoe khi đi giao hàng được tặng 2 triệu. Đáng chú ý hơn, khi trên MXH xuất hiện một số đoạn clip được cho là vị MTQ giúp đỡ tài tử Biệt động Sài Gòn yêu cầu tiền bo khi Thương Tín đi ship. Đáp trả lại đồn đoán nói trên, mạnh thường quân cho biết, sự thật phía sau câu chuyện không như mạng xã hội chia sẻ.

Anh này kể: "Hôm đó anh Tín đi giao hàng về có phàn nàn việc bị một khách hàng làm phiền quá mức. Nam diễn viên trong lòng không vui đã kể lại việc khách bắt chụp hình tùm lum để quảng cáo quán cà phê của họ vừa khai trương".

Trong lúc ngồi ăn trưa, vị khách này tiếp tục gọi đến yêu cầu nam diễn viên phải đích thân đến giao hàng. Biết chuyện, anh Hải đã từ chối với lý do nam diễn viên mệt và đoạn đường xa.

Duy Phuong 4
Thương Tín hiện vướng phải nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

"Sau khi cúp máy mình có nói với nam diễn viên là khách đó kêu anh đi giao nữa kìa. Anh Tín không vui khi đi giao chuyến vừa rồi. Trưa nắng đi đường xa đã mệt trong người (vì bệnh) mà còn bị làm phiền nhiều quá. Khách còn lấy hình ảnh anh Tín mà không có đồng nào bồi dưỡng nên mình từ chối luôn", người cưu mang Thương Tín nói.

Mạnh thường quân cũng tiết lộ, thời gian qua rất người hâm mộ, bạn bè đã chuyển khoản và đưa tiền mặt ủng hộ nam diễn viên Thương Tín. Tất cả đều được anh Hải đưa lại đầy đủ và công bố trên trang cá nhân.

Dù vậy, những hành động đấu tố đàn em những ngày gần đây vẫn khiến Thương Tín nhận về vô số ý kiến trái chiều.

Lộ diện 'ảnh hiếm' của Thương Tín và Duy Phương thời hoàng kim, hai bóng hồng chụp cùng mới là điều gây chú ý

Lộ diện 'ảnh hiếm' của Thương Tín và Duy Phương thời hoàng kim, hai bóng hồng chụp cùng mới là điều gây chú ý

Từng bị nhiều người đem ra so sánh, cho rằng, cùng vấp ngã nhưng nghệ sĩ Duy Phương nỗ lực vươn lên bằng lòng tự trọng còn Thương Tín thì chỉ trông cậy vào tình thương của khán giả, mới đây, một bức ảnh "hiếm" giữ hai nghệ sĩ đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Phương Thương Tín cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 43 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 13 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?