'Đột nhập' chung cư nhà Hiền Hồ, xuất hiện nhân vật MỚI nắm rõ 'tung tích' của nữ ca sĩ: Thực hư chuyện lên núi 'lánh nạn' đã có đáp án?

Sau gần 2 tuần xảy ra scandal với "anh họ nương tựa" Hồ Nhân, Hiền Hồ vẫn không chút tăm hơi từ trên mạng xã hội ra tới ngoài đời. Chính vì vậy, điều khiến CĐM tò mò nhất hiện tại có lẽ là "tung tích của nữ ca sĩ.

Suốt gần 2 tuần vừa qua Hiền Hồ đang là cái tên làm dậy sóng cõi mạng sau màn bóc trần ồn ào tình ái với đại gia U60. Đáp trả lại tin đồn trên, phía vị đại gia tuyên bố cả hai chỉ là anh em nương tựa, ngoài ra không hề có chuyện yêu đương như lời cư dân mạng đồn thổi. Về phía Hiền Hồ, nữ ca sĩ vẫn giữ im lặng, thậm chí còn đóng tất cả tài khoản MXH, kể cả phần bình luận bên dưới các video âm nhạc cũng được cô khóa lại.

Hình ảnh thân mật của đại gia U60 và Hiền Hồ - Ảnh: Internet Ngay sau đó, trên MXH bỗng "truyền tay" những hình ảnh kèm thông tin Hiền Hồ đang có mặt tại An Giang. Hình ảnh được CĐM khẳng định là Hiền Hồ lái G63 lên núi tịnh tâm sau ồn ào tình ái - ẢNh: Thế Giới Showbiz Theo đó, một tài khoản cá nhân đã chụp lại chiếc xe Mercedes AMG-63, có nhãn hiệu và màu xe giống hệt với xế hộp của giọng ca sinh năm 1997. Người này cho biết, đã bắt gặp chiếc xe này ở An Giang vào ngày 23/3, trên tuyến đường đi Bảy Núi. Mặc dù vậy, đây chỉ mới là lời phỏng đoán của cư dân mạng, còn tình hình hiện tại của nữ ca sĩ như thế nào vẫn là một dấu hỏi lớn.

Chiếc xe 'thị phi' của Hiền Hồ - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất của một lao công tại tòa nhà mà giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại với Pháp luật và Bạn đọc, chiếc G63 của Hiền Hồ vẫn trong trạng thái phủ bạt từ tuần trước đến nay, không có ai lái đi. Rất có thể nữ ca sĩ vẫn đang "cố thủ" trong nhà, còn chuyện bị bắt gặp ở An Giang chỉ là tin vịt. Căn hộ chung cư - nơi nữ ca sĩ sinh sống - Ảnh: Internet Do đó, theo như tiết lộ của nhân vật này thì từ sau khi xảy ra ồn ào tình ái, Hiền Hồ vẫn chưa từng rời chung cư, chiếc siêu xe hiện vẫn phủ bạt kín mít. Liên quan đến chuyện tình cảm của Hiền Hồ và người "anh nương tựa" Hồ Nhân, được biết, gần 2 tuần qua, một loạt ảnh riêng tư của nữ ca sĩ bị tung ra, phát tán rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Trong ảnh, "tình cũ" Soobin và vị đại gia kia có nhiều hành động thân thiết trên mức "anh em họ". Sau đó, ồn ào đời tư khiến Hiền Hồ vấp phải nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, chính chủ vẫn chưa có bất kỳ động thái đáp trả nào.

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