Hợp tác cùng Hoài Linh hậu ồn ào từ thiện, Võ Đăng Khoa lao đao khi bị netizen 'tố xấu', khẩn thiết 'cầu xin': 'Mong khán giả công tâm và sáng suốt'

Võ Đăng Khoa đăng bài chia sẻ bị một vài thành phần "chơi xấu", làm dấy lên làn sóng trái chiều từ cộng đồng mạng.
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'Mến Gái Miền Tây' hiện đang công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc, kể về các mảnh đời của cộng đồng LGBT. Tác phẩm quy tụ dàn cast tên tuổi như Hoài Linh, Lê Giang, Võ Đăng Khoa... nhưng cũng bị CĐM nhận định rằng không gánh nổi kịch bản. Điều đáng chú ý, mới đây "cha đẻ" của 'Mến gái miền Tây', khiến cộng đồng mạng bức xúc, khi đăng tải dòng trạng thái có ẩn ý cho rằng, tác phẩm của mình bị một vài thành phần "chơi xấu".
Cụ thể, Võ Đăng Khoa tỏ ra bức xúc khi thấy những bài review ảo về phim. Nam diễn viên cho rằng phim vừa mới ra mắt đã bị công kích, chơi xấu bởi những bài review ảo không đúng với nội dung của phim, như vậy là quá bất công với phim và ê-kíp. Đồng thời, Võ Đăng Khoa bày tỏ mong muốn, khán giả đã xem phim, hãy bình luận một cách công tâm về tác phẩm này.
Bài đăng ngay lập tức, nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng kịch bản và nội dung phim không có gì gọi là mới mẻ. Mặc dù, mang tiếng là phim "tôn vinh LGBT" nhưng 'Mến Gái Miền Tây' khiến khán giả cảm thấy khó chịu với việc gắn mác cho LGBT là phải giả gái, chua ngoa và mảng miếng gây hài quá lố, kệch cỡm.
Tuy nhiên, cũng không ít fan hâm mộ Võ Đăng Khoa bày tỏ ý kiến bênh vực thần tượng. Đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên đã lên tiếng đính chính cho bài đăng này. Cháu trai Hoài Linh mong muốn khán giả có thể công tâm, sáng suốt khi đưa ra những bình luận tiêu cực về phim mới ra mắt của anh.