Hợp tác cùng Hoài Linh hậu ồn ào từ thiện, Võ Đăng Khoa lao đao khi bị netizen 'tố xấu', khẩn thiết 'cầu xin': 'Mong khán giả công tâm và sáng suốt'

'Mến Gái Miền Tây' hiện đang công chiếu trên các cụm rạp toàn quốc, kể về các mảnh đời của cộng đồng LGBT. Tác phẩm quy tụ dàn cast tên tuổi như Hoài Linh, Lê Giang, Võ Đăng Khoa... nhưng cũng bị CĐM nhận định rằng không gánh nổi kịch bản. Điều đáng chú ý, mới đây "cha đẻ" của 'Mến gái miền Tây', khiến cộng đồng mạng bức xúc, khi đăng tải dòng trạng thái có ẩn ý cho rằng, tác phẩm của mình bị một vài thành phần "chơi xấu".

Trên trang cá nhân Võ Đăng Khoa đăng bài có ẩn ý cho rằng, tác phẩm của mình bị một vài thành phần "chơi xấu" - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Võ Đăng Khoa tỏ ra bức xúc khi thấy những bài review ảo về phim. Nam diễn viên cho rằng phim vừa mới ra mắt đã bị công kích, chơi xấu bởi những bài review ảo không đúng với nội dung của phim, như vậy là quá bất công với phim và ê-kíp. Đồng thời, Võ Đăng Khoa bày tỏ mong muốn, khán giả đã xem phim, hãy bình luận một cách công tâm về tác phẩm này.