Vừa thay thế Hoài Anh chưa bao lâu, BTV thời sự 'mới toanh' đã thông báo tạm dừng lên sóng, lý do khiến CĐM bất ngờ

Xuất hiện trong bản tin chính luận quan trọng nhất của Đài truyền hình Việt Nam, Phương Thảo gây chú ý bởi cách dẫn dắt chuyên nghiệp, giọng đọc ấn tượng cùng hình ảnh đầy thanh lịch. Tuy nhiên gần đây, công chúng không còn thấy Phương Thảo tham gia dẫn dắt "Thời sự 19h".

Đầu năm 2022, BTV Phương Thảo được chọn để đồng hành cùng chương trình "Thời sự 19h" của VTV sau khi BTV Hoài Anh tạm ngừng làm việc tại Ban thời sự để chuyển sang Ban văn nghệ.

Được biết hiện tại cô đang mang bầu con đầu lòng nên phải tạm dừng việc lên sóng một thời gian. Dù đang dưỡng thai song cô vẫn tham gia các công việc khác ở trong nhà đài. Không che giấu tin vui, nữ BTV 8x cũng vừa chia sẻ hình ảnh tươi tắn ở giai đoạn giữa thai kỳ.

Vẻ tươi tắn, rạng rỡ của Phương Thảo khi mang bầu tuần thứ 21

Nữ MC mặc khá giản dị, dạo phố trong giai đoạn thai kỳ

Ở tuổi 36, cô thu hút bởi nhan sắc đằm thắm, tươi trẻ. Vóc dáng của Phương Thảo phải tinh ý mới nhận ra đã có chút thay đổi bởi em bé ngày càng lớn dần.

Bình luận của CĐM, chúc mừng 'bà bầu' VTV - Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh gần đây BTV Phương Thảo chia sẻ trên trang cá nhân nhận được không ít lời khen của bạn bè và khán giả. "Nhìn thấy cưng quá hà Thảo xinh đẹp", "Nay mũm mĩm hơ, chúc mừng e", "Đẹp đầy sức sống, ráng luôn khỏe mạnh xinh tươi vậy nhe m", "Ù ôi cô sinh viên trường nào mà trẻ trung, ngọt ngào lịm tim thía này", "Bà bầu nì dễ thương quáaaaa ",... là những bình luận của bạn bè và người hâm mộ dành cho cô.

Hoài Anh không quên hỏi thăm và chúc mừng đàn em - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, khi được đàn chị Hoài Anh hỏi thăm về tình hình sức khỏe, Phương Thảo liền đáp: "Tiếc là em lại không kế thừa tinh hoa của chị được lâu, chắc em không đủ duyên". Trả lời đàn em, Hoài Anh động viên. "Sẽ quay lại và lợi hại hơn xưa chứ em". Có thể thấy qua màn hội thoại ngắn giữa hai thế hệ MC thời sự 19h, khán giả cũng phần nào đoán được lý do BTV Phương Thảo tạm dừng dẫn chương trình vì lý do sức khỏe, hoàn thành thiên chức cao cả.

Cô chỉ tạm thời vắng bóng trên bản tin Thời sự 19h và hiện tại vẫn thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Đài. Nữ MC sẽ tiếp tục trở lại với vai trò BTV trên sóng truyền hình VTV.

Vẻ ngoài xinh đẹp, thần thái của nữ BTV VTV ở tuổi 36

BTV Phương Thảo sinh năm 1986, ghi dấu ấn khi dẫn dắt bản tin Thời sự và Thời tiết trên VTV. Cô được yêu mến bởi lối dẫn truyền cảm, giọng nói ngọt ngào cùng vẻ đẹp phúc hậu đầy thiện cảm. Đầu tháng 12/2021, Phương Thảo chính thức quay lại dẫn Thời sự 19h sau nửa năm đảm nhận vai trò BTV thời tiết.