Đỉnh cao mua sắm: Sao nữ Vbiz đặt hàng 60 nghìn nhưng đến lúc thanh toán lại thành 60 triệu

Băng Di gây sốc khi chuyển nhầm cho shipper giao hàng tận 60 triệu, trong khi số tiền thực tế cần gửi là 60 nghìn. Đáng chú ý, nữ diễn viên không hề hay biết việc bản thân đã thanh toán sai số tiền.

Băng Di được biết đến sau thành công của vai diễn phản diện trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nữ diễn viên ngày càng khẳng định được tên tuổi và khả năng diễn xuất trên con đường nghệ thuật. Song, mới đây, cô nàng khiến cộng đồng mạng được một phen bất ngờ, khi để lộ "tài năng" mua hàng đỉnh cao của bản thân, đó là chuyển khoản nhầm số tiền cần thanh toán.

Nữ diễn viên ngày càng khẳng định được tên tuổi và khả năng diễn xuất trên con đường nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trên trang cá nhân, Băng Di đăng tải câu chuyện đình cao của sự "hậu đậu" khi chuyển khoản nhầm cho shipper 60 triệu, nhưng hóa đơn mua hàng chỉ 60 nghìn. Điều đáng chú , nữ diễn viên không hề hay biết mình đã thêm dư vài con số 0 trong lúc thanh toán, cho tới khi shipper liên lạc và có ý muốn trả lại số tiền thừa.

Băng Di bất ngờ chuyển nhầm 60 nghìn thành 60 triệu cho shipper - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, Băng Di đã gửi lời cảm ơn đến hành động tử tế của anh chàng shipper. Dưới bày đăng, cộng đồng mạng tỏ ra mừng thay cho Băng Di và không quên dành lời khen ngợi đối với cách ứng xử văn minh của Băng Di và chàng sipper này.

Những bình luận tỏ ra mừng thay cho Băng Di, đồng thời không quên khen ngợi hành động đẹp của hai nhân vật này - Ảnh: chụp màn hình

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dinh-cao-mua-sam-sao-nu-vbiz-dat-hang-60-nghin-nhung-den-luc-thanh-toan-lai-thanh-60-trieu-459248.html