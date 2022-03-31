Mới đây, trên kênh Youtube danh hài Thúy Nga vừa đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng Lynda Trang Đà - nữ hoàng nhạc trẻ hải ngoại. Cụ thể, Thúy Nga chia sẻ: "Hôm nay, tôi phải đi xa thật là xa phố Bolsa để thư giãn, nghỉ ngơi. Tôi sẽ bật mí cho mọi người, tôi đang ở Las Vegas, nơi ăn chơi sa đọa của dân tình".

Thúy Nga tiết lộ đang ở Las Vegas, nơi ăn chơi sa đọa của dân tình - Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Lynda Trang Đài, cô tỏ ra e ngại, không muốn lên hình khi chưa chỉnh trang xong, liền nhắc nhở: "Thúy Nga đứng xa ra, không được quay gần". Danh hài Thúy Nga liền đáp lại đàn chị bằng việc "bốc phốt" Lynda Trang Đài có thú vui mê hàng hiệu "lạ lắm": "Chị Lynda Trang Đài là người rất mê đồ hiệu, nghiện đồ hiệu tới mức mặc không xuể. Từ nhà lái xe lên tới đây, chị Lynda Trang Đài mặc một bộ đồ hiệu mới tinh. Tiếp đó, chị ấy thay một bộ đồ hiệu mới khác để đi ngủ. Sáng ngủ dậy, chị ấy tắm xong rồi khoác lên mình một bộ đồ hiệu mới nữa. Nói chung, chị Lynda Trang Đài đúng là người đàn bà của đồ hiệu".

Thúy Nga tiết lộ tôi không hợp với đàn ông, đàn ông đày tôi quá - Ảnh: FBNV

Trong chuyến nghỉ dưỡng này, Thúy Nga nhận được lời khuyên từ mọi người nên thay đổi kiểu tóc cho mới mẻ, thường xuyên thả tóc để tăng thêm vẻ nữ tính, thay vì cột tóc cao như mọi khi. Mọi người nói vui, chỉ có như vậy Thúy Nga mới mong tìm được bạn trai mới. Ngay lập tức, nữ danh hài phản bác: "Việc kiếm được người bạn trai chỉ là mơ ước của tôi thôi. Số tôi không hợp với đàn ông, đàn ông đày tôi quá. Mọi người đều thấy rồi, số tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm, nên tôi rất sợ đàn ông. Bởi vậy nên lâu nay tôi chỉ chơi với chị em phụ nữ".