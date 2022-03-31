Tuyên bố 'tìm bạn trai mới', Thúy Nga tiết lộ lý do khiến netize bất ngờ: 'Tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm'

Hậu trường 31/03/2022 20:03

Hậu ồn ào bị cảnh sát Mỹ trục xuất khỏi nhà. Mới đây, Thúy Nga lại khiến cộng đồng mạng không khỏi hoang mang khi tiết lộ: Tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm, nên rất sợ đàn ông.

Danh hài Thúy Nga là cái tên khá quen thuộc đối với khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, dí dỏm trên sân khấu. Thúy Nga gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, cô tích cực tham gia nhiều sân khấu kịch trong nước và góp mặt tại các hoạt động hải ngoại.

Tuyên bố 'tìm bạn trai mới', Thúy Nga tiết lộ lý do khiến netize bất ngờ: 'Tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm' - Ảnh 1
Thúy Nga cho biết bản thân bị đàn ông hành hạ dữ lắm, nên rất sợ đàn ông - Ảnh: Internet 

Mới đây, trên kênh Youtube danh hài Thúy Nga vừa đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng Lynda Trang Đà - nữ hoàng nhạc trẻ hải ngoại. Cụ thể, Thúy Nga chia sẻ: "Hôm nay, tôi phải đi xa thật là xa phố Bolsa để thư giãn, nghỉ ngơi. Tôi sẽ bật mí cho mọi người, tôi đang ở Las Vegas, nơi ăn chơi sa đọa của dân tình".

Tuyên bố 'tìm bạn trai mới', Thúy Nga tiết lộ lý do khiến netize bất ngờ: 'Tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm' - Ảnh 2
Thúy Nga tiết lộ đang ở Las Vegas, nơi ăn chơi sa đọa của dân tình - Ảnh: Chụp màn hình 

Về phía Lynda Trang Đài, cô tỏ ra e ngại, không muốn lên hình khi chưa chỉnh trang xong, liền nhắc nhở: "Thúy Nga đứng xa ra, không được quay gần". Danh hài Thúy Nga liền đáp lại đàn chị bằng việc "bốc phốt" Lynda Trang Đài có thú vui mê hàng hiệu "lạ lắm": "Chị Lynda Trang Đài là người rất mê đồ hiệu, nghiện đồ hiệu tới mức mặc không xuể. Từ nhà lái xe lên tới đây, chị Lynda Trang Đài mặc một bộ đồ hiệu mới tinh. Tiếp đó, chị ấy thay một bộ đồ hiệu mới khác để đi ngủ. Sáng ngủ dậy, chị ấy tắm xong rồi khoác lên mình một bộ đồ hiệu mới nữa. Nói chung, chị Lynda Trang Đài đúng là người đàn bà của đồ hiệu".

Tuyên bố 'tìm bạn trai mới', Thúy Nga tiết lộ lý do khiến netize bất ngờ: 'Tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm' - Ảnh 3
Thúy Nga tiết lộ tôi không hợp với đàn ông, đàn ông đày tôi quá - Ảnh: FBNV

Trong chuyến nghỉ dưỡng này, Thúy Nga nhận được lời khuyên từ mọi người nên thay đổi kiểu tóc cho mới mẻ, thường xuyên thả tóc để tăng thêm vẻ nữ tính, thay vì cột tóc cao như mọi khi. Mọi người nói vui, chỉ có như vậy Thúy Nga mới mong tìm được bạn trai mới. Ngay lập tức, nữ danh hài phản bác: "Việc kiếm được người bạn trai chỉ là mơ ước của tôi thôi. Số tôi không hợp với đàn ông, đàn ông đày tôi quá. Mọi người đều thấy rồi, số tôi bị đàn ông hành hạ dữ lắm, nên tôi rất sợ đàn ông. Bởi vậy nên lâu nay tôi chỉ chơi với chị em phụ nữ".

Hiện tại, danh hài Thúy Nga gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật và cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân. Nữ danh hài cũng dành khá nhiều thời gian ở bên cạnh, chăm sóc cho cô công chúa nhỏ.

Nam thần Hyun Bin chính thức kết hôn, 'vợ hờ' Diệu Nhi lên tiếng đáp trả thế nào khi bị fan liên tục réo gọi 'chia buồn'?

Nam thần Hyun Bin chính thức kết hôn, 'vợ hờ' Diệu Nhi lên tiếng đáp trả thế nào khi bị fan liên tục réo gọi 'chia buồn'?

Cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin trong phim truyền hình Hàn Quốc "Hạ cánh nơi anh" chính thức kết hôn, diễn viên Diệu Nhi bị người hâm mộ réo gọi gửi lời "chia buồn".

Xem thêm
Từ khóa:   Thúy Nga danh hài Thúy Nga Thúy Nga bị đàn ông hành hạ

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 15 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 18 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 38 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?