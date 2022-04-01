Phát thanh viên kỳ cựu của VTV - NSƯT Minh Trí qua đời

Hậu trường 01/04/2022 09:03

Theo thông báo từ phía gia đình của NSƯT Minh Trí, ông đã qua đời vào rạng sáng ngày 31/3/2022 với lý do tuổi già.

Vào tối muộn ngày 31/3 vừa qua, con gái của NSƯT Minh Trí - Nguyễn Phương Anh đã đăng tải lên trang cá nhân của mình thông tin về sự ra đi của ông kèm theo chi tiết về thời gian cũng như nơi tổ chức tang lễ. Tin buồn này khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người quý mến vị phát thanh viên kỳ cựu này không khỏi đau lòng.

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Hình ảnh thân thuộc của NSƯT Minh Trí trong bản tin Thời sự 19h của VTV - Ảnh: Tư liệu VTV

"Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cha đẻ tôi: Ông Nguyễn Minh Trí, sinh năm 1945, nguyên phát thanh viên, NSƯT - Đài Truyền hình Việt Nam. Do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 4h05 ngày 31/3/2022 (tức ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 77 tuổi." - Nguyễn Phương Anh viết.

Theo đó, lễ viếng NSƯT Minh Trí sẽ diễn ra vào 12h30 trưa ngày 4/4. Còn về lễ truy điệu và lễ đưa tang cũng sẽ được sẽ diễn ra cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông - Hà Nội. Ông sẽ được hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ, Nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

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Những gương mặt phát thanh viên, BTV từng gắn bó với bản tin Thời sự những năm 1970 - 1995 - Ảnh: VTV

NSƯT Minh Trí là một trong những phát thanh viên kỳ cựu, là "giọng đọc huyền thoại" của bản tin thời sự của đài VTV từ năm 1971. Ngoài giọng đọc lôi cuốn và rành mạch, công chúng còn nhớ đến ông với phong thái nghiêm túc, đỉnh đạc và chỉn chu mỗi khi lên hình.

Năm 1993, Minh Trí cùng với nữ đồng nghiệp của mình là PTV Kim Tiến đã trở thành 2 phát thanh viên đầu tiên được phong danh hiệu NSƯT. Vào năm 2005, NSƯT Minh Trí quyết định nghỉ hưu, kể từ đó tin tức và hình ảnh của ông rất ít khi xuất hiện trên truyền thông.

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Minh Trí và Kim Tiến là hai PTV đầu tiên được phong danh hiệu NSƯT - Ảnh: VTV
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