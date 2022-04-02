Hiền Hồ - Trương Hồ Phương Nga bị gắn mác tiểu tam: Người được khen 'trà xanh có học thức', người bị tố 'giả tạo', kém hiểu biết

Ồn ào kiện tụng với đại gia Cao Toàn Mỹ năm nào bất ngờ bị đào lại. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn so sánh Hiền Hồ với Trương Hồ Phương Nga được dư luận quan tâm đặc biệt.

Những ngày gần đây, bên cạnh lùm xùm tình ái với đại gia U60 của Hiền Hồ thì một sao nữ từng được gắn mác “tiểu tam có học thức” bất ngờ hot trở lại – Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Theo đó, ồn ào kiện tụng với đại gia Cao Toàn Mỹ năm nào bất ngờ bị đào lại. Nhiều đoạn clip liên quan đến hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trở lại trên các diễn đàn như TikTok, Facebook…

Nàng hậu bất ngờ được CĐM tung hô trử lại và xuất hiện dày đặc trên các MXH - Ảnh chụp màn hình Kèm theo đó là loạt ý kiến tranh cãi đủ phương diện xoay quanh người đẹp này. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn so sánh Hiền Hồ với Trương Hồ Phương Nga được dư luận quan tâm đặc biệt. CĐM nhận định sự việc khác nhau nhưng 'bản chất hệt nhau' - Ảnh chụp màn hình Giữa lúc Phương Nga được nhiều netizen tung hô vì khả năng hùng biện đanh thép, đáp trả luật sư phía Cao Toàn Mỹ vô cùng sắc sảo, thì nhiều người lại cho rằng “dù có giỏi đến đâu thì vẫn chỉ là tiểu tam”.

Thậm chí nhiều ý kiến còn mỉa mai việc nàng hậu được tung hô thái quá trên MXH với những “mỹ từ” như “người đàn bà thép”, “người phụ nữ sắc sảo”… Tại một bài viết trên diễn đàn MXH, nhiều người nhận định, cùng là phận tiểu tam nhưng Phương Nga được nể phục, còn Hiền Hồ hứng gạch đá đơn giản chỉ vì cách hành xử của cả hai trái ngược nhau. Nếu như nàng hậu 8x sẵn sàng hầu tòa, thậm chí tự bào chữa mà không cần bất kỳ luật sư nào, thì Hiền hồ lại im lặng tuyệt đối, mặc cho cư dân mạng mỉa mai, chỉ trích. 'Thông minh thì thông minh nhưng vẫn là tiểu tam', một cư dân mạng bình luận - Ảnh chụp màn hình Theo đó, không ít netizen chỉ ra lý do khiến Phương Nga được khen, còn Hiền Hồ bị chê thảm hại dù cùng phận “tiểu tam” không có gì khác ngoài “học thức”. Phương Nga - Hiền Hồ - Ảnh: Internet Được biết, Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ từng vướng phải tranh chấp tình - tiền gây xôn xao cõi mạng. Năm 2012, Trương Hồ Phương Nga cùng bạn thân Nguyễn Đức Thùy Dung vướng vào vòng lao lý khi bị đại gia Cao Toàn Mỹ tố cáo lừa đảo số tiền lên đến 16,5 tỷ đồng. Cũng chính bởi vì thế, sự nghiệp của Phương Nga cũng gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Tuy nhiên, sau khi tự mình biện hộ tại các phiên tòa, nàng hậu và bạn thân được chứng minh vô tội. Tại thời điểm đó, Trương Hồ Phương Nga là cái tên được dư luận vô cùng chú ý.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Phương Thanh khiến cả cõi mạng bất ngờ khi đăng đàn nói rõ ồn ào của giới nghệ sĩ với bà Phương Hằng. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến "đáp án" cho câu hỏi "theo phe nào" được nữ ca sĩ đáp gọn lỏn trong bài viết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-ho-truong-ho-phuong-nga-bi-gan-mac-tieu-tam-nguoi-duoc-khen-tra-xanh-co-hoc-thuc-nguoi-bi-to-gia-tao-kem-hieu-biet-459187.html