Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt

Hậu trường 29/03/2022 12:02

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Phương Thanh khiến cả cõi mạng bất ngờ khi đăng đàn nói rõ ồn ào của giới nghệ sĩ với bà Phương Hằng. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến "đáp án" cho câu hỏi "theo phe nào" được nữ ca sĩ đáp gọn lỏn trong bài viết.

Giữa năm 2021, nhiều nghệ sĩ bị công chúng yêu cầu sao kê từ thiện sau màn livestream đấu tố của nữ đại gia Phương Hằng từng là đề tài nóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cũng tích cực hoạt động từ thiện nên tại thời điểm đó Phương Thanh cũng bất ngờ bị réo tên liên tục.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 1
Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, thời điểm nổ ra ồn ào giữa bà chủ Đại Nam và giới nghệ sĩ, xuất hiện thông tin về nhóm chat đòi "xử lý" nữ đại gia bằng pháp luật được cho là của nhiều sao Việt đình đám lập nên. Đáng chú ý hơn khi Phương Thanh tiếp tục bị "chỉ điểm" vì nghi có tham gia nhóm chat này.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 2
Nữ ca sĩ từng phải lên tiếng vì bị lôi vào ồn ào nhóm chat nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù đã nhiều lần lên tiếng phân trần, song nhiều cá nhân tự xưng là "fan cô Hằng" vẫn một mực khẳng định nữ ca sĩ chính là người đứng sau giật dây và lên kế hoạch "lật đổ" nữ đại gia Đại Nam. Đến mới đây, sau nhiều bài viết trình bày quan điểm khá gay gắt về giới nghệ sĩ, nhiều netizen lại quay ngoắt 180 độ và cho rằng giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng đang ngầm ủng hộ bà Phương Hằng. Thậm chí còn có người cho rằng Phương Thanh "2 mặt", "gió chiều nào theo chiều đó"...

Giữa lúc dân mạng đang bàn tán rôm rả về ồn ào này, cách đây ít giờ, nữ ca sĩ đã chính thức phản hồi bằng bài viết tương đối dài trên trang cá nhân.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Phương Thanh khẳng định bản thân chẳng theo phe nào, nhiều người đang cố tình bới móc, thêu dệt moi chuyện để "đổ vấy" cho cô.

Nữ ca sĩ viết: "Kế hoạch càng kỹ thì càng lòi. Clip này là bế mạc sinh nhật của Phương Thanh từ 29/5/2021. Lúc đó Phương Thanh đã lên livestream nói rõ các vấn đề không liên quan vào cái nghiệp này. Khi Team Nghệ sĩ chat với nhau bị lộ ra ngoài, có hẳn tên Phương Thanh mà Phương Thanh thì không biết gì luôn, Facebook cũng off, số điện thoại cũ không xài.

Cố tình áp vào cho bên fan chị Hằng chửi Phương Thanh là lươn con. Hôm nay chị Hằng gặp chuyện pháp lý, phe các bạn luộc lại clip sinh nhật của Phương Thanh từ 29/5/2021 xem như ép Phương Thanh vào phe CUỒN CUỘN CON. Cho bên LUƠN CON nhào lên mạng truy sát bà Chanh chửi tè le.

Vậy cuối cùng Phương Thanh phe nào? 2 mặt mới là các bạn".

Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình bài đăng tố Phương Thanh 2 mặt, trong đó có đoạn clip nữ ca sĩ lên tiếng về giới nghệ sĩ từ năm ngoái được thư ký thân cận bà Phương Hằng đăng tải lại khiến dư luận cho rằng Phương Thanh về phe nữ đại gia.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 4
Bài viết của nữ thư ký bà Phương Hằng, trong đó có đoạn clip được giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng khẳng định đã có từ lâu, nay lại được đăng lên khiến Phương Thanh nhận nhiều lời công kích - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, nữ ca sĩ không quên bàn thêm chuyện từ thiện và khẳng định sẽ sao kê nếu được yêu cầu. "Ai thấy mình còn bị tố oan chuyện từ thiện. Đuờng đuờng chính chính ra công khai sao kê cùng Phương Thanh", nữ ca sĩ viết.

Màn phản pháo 'SỐT DẺO' của Phương Thanh liên quan trực tiếp đến bà Phương Hằng: 'Chốt sổ' ồn ào nhóm chat nghệ sĩ, khẳng định 'chắc như đinh đóng cột' chuyện chia phe phái sau khi nữ CEO bị bắt - Ảnh 5
Bà Phương Hằng là người khơi mào cuộc chiến sao kê rùm beng cõi mạng suốt gần một năm qua - Ảnh: Internet

Được biết, từ sau khi nổ ra ồn ào từ thiện giữa giới nghệ sĩ và bà Phương Hằng, Phương Thanh khiến nhiều người chú ý khi trên MXH liên tục có thông tin cho rằng chính nữ ca sĩ đã giật dây nhóm nghệ sĩ "chơi chiêu" kiện tụng bà Phương Hằng. 

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Giữa lúc ồn ào của Hiền Hồ bị khui rùm beng cõi mạng, nhiều netizen bất ngờ đào lại phát ngôn về giới nghệ sĩ của Phương Thanh cách đây chưa lâu.

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Từ khóa:   Phương Thanh bà Phương Hằng ca sĩ Phương Thanh

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