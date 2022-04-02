Biết Lệ Quyên chiều chuộng tình trẻ hết nấc nhưng xưng hô thế này thì cũng khiến CĐM được một phen ghen tỵ ra mặt!

Hậu trường 02/04/2022 10:46

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên ngày càng tình cảm thắm thiết bên cạnh nhau.

Ca sĩ Lệ Quyên đang có chuyến đi công tác và du lịch tại London. Nhân dịp này cô cũng đưa theo cả tình trẻ là Lâm Bảo Châu để cùng chung vui trong ngày sinh nhật của mình.

Trong dịp sinh nhật bạn gái, Lâm Bảo Châu đã mua tặng Lệ Quyên trang sức đắt đỏ và viết thư tay đầy mùi mẫn với nội dung: "Anh yêu vợ. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với người anh thương".

Biết Lệ Quyên chiều chuộng tình trẻ hết nấc nhưng xưng hô thế này thì cũng khiến CĐM được một phen ghen tỵ ra mặt! - Ảnh 1
Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên đã từ lâu xưng hô với nhau bằng vợ chồng: Ảnh - Internet

Đáp lại tình cảm của người yêu 9x, Lệ Quyên bày tỏ: "Điều gì xuất phát từ trái tim sẽ ở sâu trong trái tim. Cảm ơn tình yêu của em". Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi lệch 11 tuổi gây chú ý bởi cách xưng hô "vợ chồng" cực mặn nồng.

Vào dịp lễ tình nhân năm nay, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng dành tặng cho nhau những món hàng hiệu xa xỉ. Phía nữ ca sĩ còn viết tấm thiệp đầy tình cảm có nội dung: "Cảm ơn chồng vì ngày nào cũng khiến vợ thấy ngọt ngào như Valentine".

Biết Lệ Quyên chiều chuộng tình trẻ hết nấc nhưng xưng hô thế này thì cũng khiến CĐM được một phen ghen tỵ ra mặt! - Ảnh 2
Lâm Bảo Châu và Lê Quyên đã có chuyến đi Luân Đôn cực tình cảm bên nhau: Ảnh - FB cá nhân Lâm Bảo Châu

Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên có mối quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2020, đến đầu 2021 thì công khai trước công chúng. Cặp tình nhân còn sánh đôi, dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm ở loạt sự kiện lớn. Nữ ca sĩ từng nói, giống như bao người phụ nữ khác, cô không giấu nổi niềm hạnh phúc và muốn lan tỏa niềm hạnh phúc đến mọi người.

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