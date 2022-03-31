Cao Thái Sơn có động thái đầu tiên sau khi bị Nathan Lee 'mua đứt' nghệ danh, nói gì mà khiến CĐM xôn xao bàn tán?

Xác nhận với Dân Trí về thông tin này, Nathan Lee cho biết đây hoàn toàn là sự thật: "Tôi xác nhận thông tin là đúng. Và đó không phải tên thương hiệu duy nhất mà Nathan Lee đã đăng ký sở hữu. Tôi nói ít làm nhiều và không "chém gió". Nam ca sĩ Nathan Lee cho biết thêm, do đang bận nên không có thời gian bình luận nhiều về sự việc.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin ca sĩ Nathan Lee đã đăng ký độc quyền thương hiệu " Cao Thái Sơn " khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng. Việc này đồng nghĩa rằng từ nay Nathan Lee sẽ được độc quyền sử dụng tên Cao Thái Sơn cho rất nhiều lĩnh vực hoạt động và sẽ hoàn toàn có toàn quyền ngăn cấm người khác sử dụng cái tên này.

Dù sự việc được đánh giá là nghiêm trọng lần này có thể khiến Cao Thái Sơn ‘bay màu’ sự nghiệp, thậm chí là không thể sử dụng tên của chính mình để tiếp tục hoạt động nghệ thuật kiếm tiền. Thông tin khiến nhiều người rất mong chờ vào động thái đáp trả của Cao Thái Sơn.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân sau khi thông tin nổ ra, Cao Thái Sơn có động thái không mấy quan tâm. Anh cho đăng tải hình ảnh đi du lịch và hào hứng viết: "Cứ yêu đi… vì cuộc đời cho phép". Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục cho chia sẻ hình ảnh khoe body với dòng chú ý: "Tận hưởng cuộc sống".

Động thái bình thản của nam ca sĩ ngay lập tức khiến nhiều người phải bàn tán xôn xao. Bên dưới bình luận, nhiều khán giả thậm chí còn 'sợ' Cao Thái Sơn đang 'sống chậm' chưa biết đến vụ việc nên đã nhiệt tình nhắc cho anh biết về việc tên Cao Thái Sơn đã bị Nathan Lee 'mua đứt': "Có 1 Nathan Lee yêu Cao Thái Sơn như sinh mệnh"; "Đổi tên đi không anh Lee report đấy anh"; "Khổ thế. Cái tên của mình còn bị cướp bản quyền"... nhiều người để lại bình luận.

Cao Thái Sơn và Nathan Lee từ lâu được biết đến với "mối thù không đội trời chung". Ồn ào giữa 2 nam ca sĩ bắt nguồn từ loạt "khẩu chiến" trên mạng xã hội. Thời điểm đó, khi Nathan Lee đang gây xôn xao khi có những phát ngôn 'bóc phốt' Ngọc Trinh thì Cao Thái Sơn bất ngờ đăng tải dòng trạng thái được cho là 'bênh vực nữ hoàng nội y'.

Dòng chia sẻ của Cao Thái Sơn khiến anh và Nathan Lee sau đó liên tục “lời qua tiếng lại". Sau đó, Cao Thái Sơn khẳng định sẽ khởi kiện những ai vu khống, có hành vi bôi nhọ danh dự mình trên mạng xã hội. Trong khi đó, Nathan Lee sẵn sàng làm việc với luật sư để chống lại mọi cáo buộc pháp lý, khẳng định sẽ "chơi đến cùng".

Ngay sau đó, Nathan Lee có động thái đáp trả vô cùng cứng rắn khi bất ngờ "mua độc quyền" một loạt hit khủng của Cao Thái Sơn... Sự việc của 2 nam ca sĩ đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và liên tục đáp trả qua lại với nhau.