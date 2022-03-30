'Thánh shopping nhạc' Nathan Lee chính thức 'tham chiến' đường đua showbiz bằng bản hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM hồi hộp chờ ngày 'xuất xưởng'

Hậu trường 30/03/2022 16:51

Vừa qua, Nathan Lee đã chính thức công bố sản phẩm comeback của anh trong năm 2022 bằng đoạn teaser vô cùng kịch tính, gợi cho khán giả nhiều tò mò. Đáng chú ý hơn khi sản phẩm lần này lại là ca khúc từng là đứa con tinh thần của Cao Thái Sơn

Vừa qua, Nathan Lee đã chính thức công bố sản phẩm comeback của anh trong năm 2022 bằng đoạn teaser vô cùng kịch tính, gợi cho khán giả nhiều tò mò. Sản phẩm âm nhạc lần này của Nathan Lee là một bài hát không mấy xa lạ trong lòng công chúng yêu nhạc: "Yêu Thương Quay Về". Đây là một sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Khắc Việt và cũng là ca khúc góp phần làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn

Vào thời điểm đầu tháng 7/2021, Nathan Lee đã thể hiện sự bức xúc của mình khi Cao Thái Sơn ngang nhiên 'ăn cắp' và biểu diễn 2 ca khúc Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về mà mình đã mua độc quyền. Có thể thấy Nathan Lee lại tiếp tục thể hiện sở thích mua nhạc của mình khi tung MV mới này.

'Thánh shopping nhạc' Nathan Lee chính thức 'tham chiến' đường đua showbiz bằng bản hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM hồi hộp chờ ngày 'xuất xưởng' - Ảnh 1
Nathan Lee ra mắt MV "Yêu Thương Quay Về" đánh dấu sự trở lại trong năm 2022 

Tại thời điểm nổ ra ồn ào giữa 2 nam ca sĩ này, Nathan Lee từng gây xôn xao khi tuyên bố đã mua độc quyền các bản hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đều là các ca khúc từng được Cao Thái Sơn thể hiện thành công.

'Thánh shopping nhạc' Nathan Lee chính thức 'tham chiến' đường đua showbiz bằng bản hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM hồi hộp chờ ngày 'xuất xưởng' - Ảnh 2
Nathan Lee từng gây "sốc" khi tuyên bố mua lại nhiều bản hit gắn với tên tuổi Cao Thái Sơn

 

Quay trở lại MV lần này, Nathan Lee gây chú ý khi mời Huyền Cadie góp mặt. Được biết, cô chính là Quán quân The Cover Show. 

'Thánh shopping nhạc' Nathan Lee chính thức 'tham chiến' đường đua showbiz bằng bản hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM hồi hộp chờ ngày 'xuất xưởng' - Ảnh 3
Hình ảnh tình tứ của Nathan Lee bên người đẹp Maya Hồ

Về cô gái còn lại - Maya Hồ, cũng từng là học trò của Nathan Lee ngay từ Vietnam’s Next Top Model trong mùa đầu tiên và cho đến giờ vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với nam nghệ sĩ suốt nhiều năm qua.

'Thánh shopping nhạc' Nathan Lee chính thức 'tham chiến' đường đua showbiz bằng bản hit từng làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM hồi hộp chờ ngày 'xuất xưởng' - Ảnh 4
Nathan Lee có nhiều kế hoạch tổ chức liveshow hoành tráng trong năm 2022

Mới đây Nathan Lee cũng vừa khai trương phòng thu chuẩn quốc tế tại gia. Đây sẽ là nơi để anh sản xuất loạt sản phẩm và chương trình truyền hình quốc tế, hứa hẹn mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. Ngoài ra, Nathan Lee cũng sẽ tổ chức một liveshow hoành tráng để đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình trong năm 2022.

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Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn ca sĩ Nathan Lee sao Việt

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