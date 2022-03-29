Hồ Văn Cường 'rời nhà chung', đại gia đình Phi Nhung đón thêm thành viên mới, con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên

Thuở sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung tích cực hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra, cố nghệ sĩ luôn được lòng khán giả bởi tấm lòng thiện lương, khi nhận nuôi 23 đứa trẻ. Sau khi nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột là Wendy và những người thân đã cùng chung tay, chăm lo và quan tâm tới các em, để tất cả vẫn có được cuộc sống bình thường.

Cố nghệ sĩ Phi Nhung là người có nhiều con nuôi nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Wendy đã đăng tải hình ảnh một nhóc tỳ kháu khỉnh, kèm theo thông báo đại gia đình vừa đón thành viên mới: "Chị hai chào em. Chào đón em về với Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử. Con là Phạm Đức Thành kính chào cả nhà". Hiện, cậu bé sẽ được nuôi dưỡng tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước - nơi nhiều con nuôi cố nghệ sĩ đang sinh sống.