Hồ Văn Cường 'rời nhà chung', đại gia đình Phi Nhung đón thêm thành viên mới, con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên

Hậu trường 29/03/2022 20:50

Sau khoảng thời gian Phi Nhung qua đời, con gái ruột của cố ca sĩ mới đây vừa thông báo đại gia đình đã đón thêm một thành viên mới.

Thuở sinh thời, cố nghệ sĩ Phi Nhung tích cực hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật. Ngoài ra, cố nghệ sĩ luôn được lòng khán giả bởi tấm lòng thiện lương, khi nhận nuôi 23 đứa trẻ. Sau khi nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, con gái ruột là Wendy và những người thân đã cùng chung tay, chăm lo và quan tâm tới các em, để tất cả vẫn có được cuộc sống bình thường.

Hồ Văn Cường 'rời nhà chung', đại gia đình Phi Nhung đón thêm thành viên mới, con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Phi Nhung là người có nhiều con nuôi nhất showbiz Việt - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Wendy đã đăng tải hình ảnh một nhóc tỳ kháu khỉnh, kèm theo thông báo đại gia đình vừa đón thành viên mới: "Chị hai chào em. Chào đón em về với Phi Nhung Vòng Tay Dưỡng Tử. Con là Phạm Đức Thành kính chào cả nhà". Hiện, cậu bé sẽ được nuôi dưỡng tại chùa Pháp Lạc, tỉnh Bình Phước - nơi nhiều con nuôi cố nghệ sĩ đang sinh sống.

Hồ Văn Cường 'rời nhà chung', đại gia đình Phi Nhung đón thêm thành viên mới, con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên - Ảnh 2
Trên trang cá nhân Wendy đăng tải hình ảnh con nuôi thứ 24 của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả không khỏi xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của Wendy. Đồng thời, không quên gửi lời chúc mừng đến đại gia đình khi chào đón thêm em thành viên thứ 24. Được biết, trước đó Hồ Văn Cường - một trong những người con nuôi nổi tiếng của cố ca sĩ đã rời khỏi nhà sau khi giải quyết xong ồn ào tiền cát xê. Hiện, giọng ca Tiền Giang đang được danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy hỗ trợ.

Hồ Văn Cường 'rời nhà chung', đại gia đình Phi Nhung đón thêm thành viên mới, con gái hé lộ những hình ảnh đầu tiên - Ảnh 3
Những bình luận đều hết lời khen ngợi Wendy - Ảnh: Chụp màn hình

Đến thời điểm hiện tại, Wendy và người thân, bạn bè luôn cố gắng hoàn thành những tâm nguyện còn dang dỡ của cố nghệ sĩ, nối vòng tay yêu thương của cố nghệ sĩ Phi Nhung với những mảnh đời bất hạnh.

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Từ khóa:   con nuôi thứ 24 cố nghệ sĩ Phi Nhung Phi Nhung

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