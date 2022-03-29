Mỹ Tâm than thở chưa được ai gọi bằng 'em yêu', Mai Tài Phến có ngay cách xưng hô 'khác người' dù kém 'tình tin đồn' tận 11 tuổi

Vào ngày 26/3 và 27/3 vừa qua, Gala “My Soul 1981″ của Mỹ Tâm đã diễn ra tại Đà Lạt với sự tham gia của 1.000 khán giả từ khắp cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca gốc Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc offline và online giữa không gian vô cùng thơ mộng.

Là một cặp đôi khiến nhiều người hoài nghi nhất nhì showbiz Việt nên nhất cử nhất động của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn gây sự chú ý, tò mò của nhiều người. Họ thường xuyên bị lộ ảnh hẹn hò, bị bắt gặp đi chung ở nhiều nơi cho thấy mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng cho đến nay cả hai người vẫn giữ im lặng. Đây cũng là dấu chấm hỏi mà nhiều người đặt ra cho mối quán hệ này. Đã không ít lần nàng "họa mi tóc nâu" đưa ra những phát ngôn, thẳng thắn lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm với đối phương, tuy nhiên công chúng thì vẫn luôn nghi ngờ.

Cũng trong show diễn lần này, Mỹ Tâm đã có những màn giao lưu đầy hài hước với người hâm mộ. Cô tương tác với khán giả khá thoải mái và vui vẻ. Cụ thể, tại buổi biểu diễn nữ ca sĩ mời một anh chàng đứng lên giao lưu, trò chuyện. Anh chàng này cũng xin phép được gọi người yêu lên cùng. Thế rồi anh ấy cầm lấy micro, nhìn xuống dưới và gọi "Em yêu", hành động dễ thương này khiến tất cả mọi người phải ồ lên thích thú, tán dương. Và Mỹ Tâm nghe thấy vậy than thở rằng: "Trời ơi, trong cuộc đời chưa bao giờ có ai gọi mình là em yêu luôn. Cuộc đời ế chỏng ế chơ”.

Một lần nữa khán giả lại được phen xôn xao khi bắt gặp Mai Tài Phến che chắn kín mít, bí mật xem show biểu diễn của Mỹ Tâm tại thành phố ngàn hoa. Mặc dù cố tình giản dị nhất có thể, ngồi lẫn dưới hàng ghế khán giả nhưng anh chàng vẫn lọt vào tầm ngắm của nhiều người bởi vóc dáng cao to đẹp trai của mình.

Màn giao lưu đó nhanh chóng gây sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người lại càng thêm tò mò về cách xưng hô của cặp đôi khi cách biệt nhau đến 11 tuổi? Vì trên thực tế, cặp đôi không hề xưng anh em, cũng chẳng gọi tên đối phương một cách âu yếm, thân mật.

Trước đây trong một bài phỏng vấn, Mai Tài Phến từng đề cập vấn đề này và cho biết anh vẫn quen gọi Mỹ Tâm với biệt danh "Cô Út". Trong khi đó nữ ca sĩ cũng vẫn gọi nam diễn viên là "bạn". Cách xưng hô này đã có từ khi cả hai cùng quay MV "Đừng hỏi em".

Mai Tài Phến hài hước cho biết, cặp đôi rất thân thiết, họ có thể chia sẻ nhiều chuyện với nhau, thậm chí còn là bạn nhậu với đối phương. Dù vậy, với những ai yêu mến hai người thì vẫn hy vọng quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn bè" như vậy.

Thời gian vừa qua, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến liên tục vướng tin đồn "phim giả tình thật" sau khi đóng chung MV "Đừng hỏi em" và bộ phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh". Sau đó, cả hai cũng công khai bên nhau trong nhiều sự kiện, xuất hiện cùng nhau trên một chuyến bay và không ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật, tình tứ.

Mỹ Tâm được xem như là nữ ca sĩ thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Về âm nhạc, cô nàng sở hữu nhiều giải thưởng danh giá cùng vô số bài hit làm nên tên tuổi. Về đời sống, Mỹ Tâm cho biết cô là người kín tiếng và không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư. Khi nào thật sự kết hôn, cô sẽ lên tiếng thông báo cho khán giả. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn dành tình yêu lớn nhất của mình cho âm nhạc và mong muốn khán giả quan tâm, ủng hộ các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên, khán giả vẫn vô cùng mong chờ Hoạ Mi Tóc Nâu sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc vì hiện tại cô cũng đã bước sang tuổi tứ tuần.