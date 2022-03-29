Nữ NS gạo cội bất ngờ "đăng đàn" ẩn ý vụ CEO Phương Hằng bị bắt, nói gì mà khiến CĐM tranh cãi dữ dội

Hậu trường 29/03/2022 10:32

Lên tiếng bày tỏ quan điểm về việc nữ đại gia Đại Nam bị bắt, 1 nữ nghệ sĩ gạo cội khiến dân tình tranh cãi "nảy lửa".

Những ngày qua, thông tin bà Phương Hằng bị khởi tố, tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nhận được quan tâm của dư luận. Trước đó, bà Phương Hằng từng nhiều lần lên tiếng "đấu tố" "vạch trần" nhiều nghệ sĩ Việt dù chưa biết đúng sai, thế nên nữ CEO hiển nhiên được xem "cái gai trong mắt" giới nghệ sĩ. 

Nữ NS gạo cội bất ngờ 'đăng đàn' ẩn ý vụ CEO Phương Hằng bị bắt, nói gì mà khiến CĐM tranh cãi dữ dội - Ảnh 1

Chính vì vậy, thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam đã khiến giới nghệ sĩ như "bùng nổ", không ít người đã lập tức "nói bóng nói gió" thậm chí là "ăn mừng" trước vụ việc. Tưởng chừng không liên quan, thế nhưng NSƯT Hạnh Thúy mới đây đã gây chú ý khi đăng đàn ẩn ý của vụ việc này. Dù không nói rõ tên họ của bất cứ cá nhân nào, thế nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, netizen dự đoán nghệ sĩ đình đám Hạnh Thúy đang ám chỉ bà Phương Hằng và nhiều nghệ sĩ. 

Mở đầu, nữ nghệ sĩ nhắc nhở một số sao trẻ không nên "tát nước theo mưa" và "ăn mừng" vì theo cô trong ồn ào lần này "không có ai thắng, cũng chẳng có ai thua": "Chẳng ai thắng mà cũng chẳng ai thua. Chẳng qua là tình thế có chút thay đổi. Làm gì có ai thắng hay thua, nên có gì mà ăn mừng? Ai sai đến đâu trả giá đến đó. Tạt nước theo mưa cũng không hay".

Nữ NS gạo cội bất ngờ 'đăng đàn' ẩn ý vụ CEO Phương Hằng bị bắt, nói gì mà khiến CĐM tranh cãi dữ dội - Ảnh 2

Nữ NS gạo cội bất ngờ 'đăng đàn' ẩn ý vụ CEO Phương Hằng bị bắt, nói gì mà khiến CĐM tranh cãi dữ dội - Ảnh 3

Bình luận của NS Hạnh Thúy về việc nghệ sĩ bị bà Phương Hằng tố "ăn chặn từ thiện" (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau đó, Hạnh Thúy cũng ẩn ý việc bà Phương Hằng bị bắt là do những tiêu cực bà tạo ra bị "tích tụ" lâu ngày. Nữ nghệ sĩ bày tỏ rằng nữ đại gia này đã thêu dệt nhiều thứ nên mới nhận kết cục như vậy: "Việc này là cả một quá trình, thời gian lâu dài, bao nhiêu thứ tiêu cực tích tụ dồn nén đủ để tạo ra kết quả hiện tại. Đây chẳng phải thời mạt pháp mà có việc phạm huý xảy ra. Đúng luật mới thuận dân, vì vốn dĩ dân cũng năm bảy luồng. Nên thuyết âm mưu cần được nhìn nhận khách quan mà đừng tin, đừng thêu dệt" - cô bày tỏ.

Nữ NS gạo cội bất ngờ 'đăng đàn' ẩn ý vụ CEO Phương Hằng bị bắt, nói gì mà khiến CĐM tranh cãi dữ dội - Ảnh 4

Đáng nói, bên dưới bình luận, nghệ sĩ Hạnh Thúy bất ngờ lên tiếng bênh vực giới nghệ sĩ khi có người nhắc đến việc "ăn chặn từ thiện" và chỉ trích bà Phương Hằng trong việc "nằm mơ": "Ai ăn chặn? giờ này ai đã có tí bằng chứng nào chưa? chính quyền, pháp luật đã khẳng định chẳng có nghệ sĩ nào vi phạm pháp luật hay phạm phải những lỗi như các vị cộng đồng mạng đang nói. Cứ nói theo kiếu vu khống trắng trợn hay nằm mơ rồi phỏng đoán vu oan cho người ta là ác tâm. Và nhất nhất tin theo những gì chẳng có căn cứ nào mà cứ tin như là sự thật không thay đổi là u tâm" - Hạnh Thúy bức xúc.

Dòng trạng thái và bình luận của NS Hạnh Thúy khiến CĐM nổ ra nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Người bênh vực cho rằng giới nghệ sĩ bị "vu oan" suốt thời gian qua, người cho rằng việc từ thiện mùa lũ vừa qua đã khiến sự tin tưởng của giới nghệ sĩ bị giảm đi trong mắt công chúng. Đến nay, việc từ thiện liên quan đến giới nghệ sĩ vẫn là vấn đề gây tranh cãi nhất trong CĐM.

 

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Nghệ sĩ và Phương Hằng

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