Vy Oanh: 'Vụ kiện với bà Phương Hằng đã gần đi đến đoạn kết'

Sau khi bà Phương Hằng chính thức bị tạm giam, vào ngày 27/3 vừa qua, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo Công an TP.HCM đã thông tin rằng việc khởi tố, bắt giam với bà Nguyễn Phương Hằng chính là nhờ đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh .

Theo Tuổi Trẻ Online, vào chiều ngày 24/3 vừa qua, cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Khi được hỏi về những cá nhân liên tục tấn công cô dù cho bà Phương Hằng đã bị tạm giam, Vy Oanh cho hay, những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này, nữ ca sĩ nói: "Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống, xem thường pháp luật".

Trả lời phỏng vấn của Pháp luật & Bạn đọc, Vy Oanh cho biết cô rất vui vì sắp tới có thể lấy lại danh dự cho bản thân mình. Đồng thời cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi luôn có gia đình, bạn bè, người hâm mộ và những người yêu quý cô kề bên trong suốt thời gian cô theo đuổi vụ kiện này.

Nói về tiến triển của vụ kiện với bà Phương Hằng, Vy Oanh cho hay cô và luật sư vẫn liên tục bổ túc hồ sơ để đầy đủ thêm về những lần bà Phương Hằng có hành vi vu khống cô. Theo đó, nữ ca sĩ đã tố giác nữ CEO Đại Nam với 3 tội danh là làm nhục, vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Vy Oanh đã tố giác nữ CEO Đại Nam với 3 tội danh là làm nhục, vu khống và lợi dụng quyền tự do dân chủ - Ảnh: Internet

"Bà Hằng bị bắt để điều tra trong đó có cả vụ việc làm nhục, vu khống tôi mà CQĐT đã trả lời tôi rằng chị hãy vững tin Pháp Luật luôn đứng về lẽ phải. Hiện tôi cũng như các nạn nhân khác đã đi đến giai đoạn gần kết, chỉ đợi những bước cuối cùng cả về phía tố cáo lên CA và kiện dân sự bên tòa án." - Vy Oanh chia sẻ.

Về cảm xúc khi vụ kiện đã có những bước tiến quan trọng, Vy Oanh cho biết cô cảm thấy vô cùng biết ơn gia đình, bạn bè và những fan luôn bên cạnh cô. Đặc biệt là luật sư đã bên cạnh cô suốt thời gian qua, họ đã miệt mài làm việc không chỉ cho cô mà cả cho xã hội này.

Vy Oanh cho biết thêm, khi nghe tin bà Phương Hằng bị bắt và khởi tố, cô cảm thấy không có gì ngạc nhiên vì sớm hay muộn thì điều đó cũng xảy ra, bà Phương Hằng lại là người luôn cố tình phạm tội, tội chồng tội nên đây càng là điều hiển nhiên.

Vy Oanh không ngạc nhiên khi bà Phương Hằng bị bắt - Ảnh: Internet

"Tôi cảm nhận đa phần mọi người đều rất vui vì niềm tin công lý đã được thực thi, Pháp Luật luôn đứng về công bằng lẽ phải để mọi người được sống trong một xã hội văn minh, đầy yêu thương thay vì cứ vu khống, rủa xả, hạ nhục lẫn nhau với những năng lượng vô cùng tiêu cực.

Bản thân tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn khi mỗi ngày không phải nghe tiếng rủa xả của bà Hằng ở khắp mọi trang mạng xã hội, mà dù không muốn xem vẫn bị thấy những hình ảnh tiêu cực đó." - Vy Oanh bộc bạch.