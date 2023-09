Vy Oanh: 'Vụ kiện với bà Phương Hằng đã gần đi đến đoạn kết'

Theo Tuổi Trẻ Online, vào chiều ngày 24/3 vừa qua, cơ quan Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngoài ra, quyết định này cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Chính phủ

Sau khi bà Phương Hằng chính thức bị tạm giam, vào ngày 27/3 vừa qua, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo Công an TP.HCM đã thông tin rằng việc khởi tố, bắt giam với bà Nguyễn Phương Hằng chính là nhờ đơn tố giác của ca sĩ Vy Oanh.