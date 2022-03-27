Đơn tố giác bà Phương Hằng của Vy Oanh được cơ quan công an phản hồi

Hậu trường 27/03/2022 15:07

Đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Vỹ Oanh mới đây đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phản hồi và thông báo kết quả giải quyết.

Ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung cập nhật về vụ kiện của cô với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, cô và luật sư của mình đã được mời lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tố giác tội phạm đối với nữ CEO Đại Nam.

phuong hang 1
Bài viết trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Vy Oanh cho biết, dựa theo nội dung trong thông báo mà cô nhận được, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

phuong hang 2
Thông báo của cơ quan CSĐT TP.HCM gửi cho ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV

"Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn Pháp Luật đã không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, đã trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp.

Cảm ơn gia đình, nhất là ông xã-người đàn ông lớn nhất của đời em luôn bên cạnh động viên em. Cảm ơn tất cả những khán giả yêu thương." - Vy Oanh viết. Nữ ca sĩ còn để lại một lời "cảnh cáo" đối với các cá nhân vẫn tiếp tục bôi nhọ cô, bất chấp kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cô sẽ dùng pháp luật để can thiệp nếu cần thiết.

phuong hang 3
Ca sĩ Vy Oanh bị người lạ đe dọa sau khi làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, trước đó, vào ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã tiếp nhận đơn cầu cứu của ca sĩ Vy Oanh về việc cô đã bị nhiều người lạ nhắn tin đe dọa sau khi gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Luật sư của nữ ca sĩ cũng các nhận vào sáng cùng ngày, cô dã được Công an TP.Thủ Đức mời đến để xác minh thêm thông tin, nhưng vì lịch trình làm việc nên cô sẽ đến gặp cơ quan chức năng sau vào ngày 28/3 tới.

Con nuôi Phi Nhung lần lượt lên tiếng về thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam, 'cậu cả' chua xót khi nghĩ về mẹ: 'Hủy diệt người chỉ cần một câu'

Con nuôi Phi Nhung lần lượt lên tiếng về thông tin bà Phương Hằng bị tạm giam, 'cậu cả' chua xót khi nghĩ về mẹ: 'Hủy diệt người chỉ cần một câu'

Một số cá nhân có chia sẻ đầy ẩn ý liên quan đến vụ việc bà Phương Hằng bị bắt tạm giam. Trong đó, mới đây nhất phải kể đến Đức Hiếu – cậu con trai nuôi của Phi Nhung.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng Vy Oanh bà Phương Hằng bị bắt

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 25 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 25 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?