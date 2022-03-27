Đơn tố giác bà Phương Hằng của Vy Oanh được cơ quan công an phản hồi

Đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của ca sĩ Vỹ Oanh mới đây đã được cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phản hồi và thông báo kết quả giải quyết.

Ca sĩ Vy Oanh vừa đăng tải trên trang cá nhân của mình một bài viết với nội dung cập nhật về vụ kiện của cô với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, nữ ca sĩ cho biết, cô và luật sư của mình đã được mời lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để nhận kết quả giải quyết tin báo tố giác tố giác tội phạm đối với nữ CEO Đại Nam. Bài viết trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Ca sĩ Vy Oanh cho biết, dựa theo nội dung trong thông báo mà cô nhận được, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng với tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thông báo của cơ quan CSĐT TP.HCM gửi cho ca sĩ Vy Oanh - Ảnh: FBNV "Tôi thật sự rất hạnh phúc vì được sống trong một đất nước Việt Nam thượng tôn Pháp Luật đã không bỏ lọt tội phạm, tạo niềm tin tuyệt đối cho bản thân tôi và nhân dân, đã trả lại cho tôi sự trong sạch mà tôi đã phải chiến đấu miệt mài 1 năm qua dù cũng có những lúc vô cùng đau đớn khi những đứa con thơ, gia đình của mình bị mang ra chà đạp. Cảm ơn gia đình, nhất là ông xã-người đàn ông lớn nhất của đời em luôn bên cạnh động viên em. Cảm ơn tất cả những khán giả yêu thương." - Vy Oanh viết. Nữ ca sĩ còn để lại một lời "cảnh cáo" đối với các cá nhân vẫn tiếp tục bôi nhọ cô, bất chấp kết quả điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, cô sẽ dùng pháp luật để can thiệp nếu cần thiết.

Ca sĩ Vy Oanh bị người lạ đe dọa sau khi làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Thanh Niên Theo Thanh Niên, trước đó, vào ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng đã tiếp nhận đơn cầu cứu của ca sĩ Vy Oanh về việc cô đã bị nhiều người lạ nhắn tin đe dọa sau khi gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Luật sư của nữ ca sĩ cũng các nhận vào sáng cùng ngày, cô dã được Công an TP.Thủ Đức mời đến để xác minh thêm thông tin, nhưng vì lịch trình làm việc nên cô sẽ đến gặp cơ quan chức năng sau vào ngày 28/3 tới.

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