Từng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, Thủy Tiên đã có phản ứng đầu tiên liên quan đến chi tiết ĐÁNG CHÚ Ý trong chuyến đi từ thiện 'bão tố' 2020

Theo thông tin trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam bị 5 nghệ sĩ trong làng giải trí Việt gửi đơn tố cáo. Trong đó, Công Vinh Thủy Tiên đã gửi đơn kiện bà Hằng vì cho rằng bà Hằng có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.

Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên trở nên kín tiếng hơn trong đời tư, ít khi chia sẻ hình ảnh hay thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tối 27/3, nữ ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi có động thái mới trên Fanpage. Mặc dù, không đăng tải bài viết liên quan đến nữ CEO, nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, an ủi cô vì những làn sống thị phi vừa qua.