Từng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng, Thủy Tiên đã có phản ứng đầu tiên liên quan đến chi tiết ĐÁNG CHÚ Ý trong chuyến đi từ thiện 'bão tố' 2020

Sự việc khởi tố, tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng đang khiến dư luận xã hội đổ dồn sự chú ý. Thủy Tiên là 1 trong 5 sao Việt gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng hiện cũng đã có động thái đầu tiên gây chú ý.
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Theo thông tin trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam bị 5 nghệ sĩ trong làng giải trí Việt gửi đơn tố cáo. Trong đó, Công Vinh Thủy Tiên đã gửi đơn kiện bà Hằng vì cho rằng bà Hằng có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.
Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên trở nên kín tiếng hơn trong đời tư, ít khi chia sẻ hình ảnh hay thông tin lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến tối 27/3, nữ ca sĩ bất ngờ gây chú ý khi có động thái mới trên Fanpage. Mặc dù, không đăng tải bài viết liên quan đến nữ CEO, nhưng vẫn có nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, an ủi cô vì những làn sống thị phi vừa qua.
Đáng chú ý, một tài khoản mạng xã hội đã viết: "Mình rất cảm phục Thuỷ Tiên đã cống hiến cho đất nước, mưa gió bão lũ vẫn không ngại nguy hiểm xông pha ra miền Trung giúp đỡ người dân. Vậy mà còn mang tiếng xấu nữa, hãy vui vẻ lạc quan và tiếp tục hành trình của mình Thuỷ Tiên nhé".
Từng vướng phải ồn ào từ thiện, nhưng đến thời điểm hiện tại, những người hâm mộ Thủy Tiên, luôn ủng hộ, tán dương hành động và việc làm cao đẹp của nữ ca sĩ. "Đẹp người đẹp cả nết" là những bình luận có cánh dành cho bà mẹ một con của showbiz Việt.
Trước những lời bình luận của netizen, Thuỷ Tiên chỉ để lại lời cảm ơn chứ không bàn tán thêm. Xuyên suốt drama ăn chặn tiền từ thiện thời gian qua của cặp vợ chồng. Thuỷ Tiên và Công Vinh không có nhiều chia sẻ liên quan mà chỉ khẳng định: "Chúng tôi tin vào sự thượng tôn pháp luật".