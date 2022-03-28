Sao nam từng công khai "bảo vệ" Lý Nhã Kỳ, nhận được cuộc gọi lạ "Em đi khách giá bao nhiêu?"

Châu Đăng Khoa cho biết, cũng vì ngoại hình điển trai mà anh vướng nhiều tin đồn “từ trên trời rơi xuống”. Nam nhạc sĩ bị đồn làm trai bao, cặp đại gia, được cho mỗi tháng 2 triệu rưỡi.

Mới đây, Châu Đăng Khoa vừa tham gia với cương vị là khách mời trong tập 13 "Trà chiều với mợ chảnh". Vừa gặp mặt, Lý Nhã Kỳ đã hết lời khen ngợi vẻ đẹp trai của đàn em. Ngay lập tức, Châu Đăng Khoa cho biết anh nhận được khá nhiều sự ưu ái từ ngoại hình, chính vì thế nó cũng khiến nam nhạc sĩ gánh nhiều thị phi: "Nhiều người nói tôi giống ca sĩ nhiều hơn nhạc sĩ vì tôi đẹp trai. Bản thân tôi cũng nhận thấy mình được ưu ái nhiều từ ngoại hình này Ngày xưa, khi tôi mới đặt chân tới Sài Gòn, nhờ ngoại hình mà tôi xin việc đi làm thêm rất dễ dàng. Mọi người đối xử với tôi khác hẳn những nhân viên không có ngoại hình, ai cũng nhẹ nhàng với tôi hơn. Sếp không dám la tôi".

Châu Đăng Khoa thừa nhận dính khá nhiều thị phi từ sự ưu ái của ngoại hình - Ảnh: Internet Nhưng điều đó cũng khiến tôi phải gánh nhiều thị phi. Từ hồi mới vào showbiz, tôi đã bị đồn làm trai bao, cặp đại gia, được cho mỗi tháng 2 triệu rưỡi". Từ khi bước chân vào showbiz, Châu Đăng Khoa vướng nhiều tin đồn “từ trên trời rơi xuống”, có lần anh nhận được một cuộc gọi với nội dung khiến anh khá sốc: "Tôi vẫn nhớ như in hôm đó đang ngồi ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại lạ có số đuôi rất đẹp là 9999. Tôi nhấc máy thì người đó hỏi luôn: "Em đi khách giá bao nhiêu?".

"Ban đầu, tôi không hiểu họ hỏi giá gì nên phía này cúp máy. Sau đó, người này gọi tiếp và hỏi câu y chang. Đến lần thứ ba, tôi nhấc máy lên nói rằng hỏi gì không hiểu, thế là người này chửi tôi đã đi khách rồi mà còn chảnh nữa”. Châu Đăng Khoa từng bị đồn làm trai bao, cặp đại gia, được cho mỗi tháng 2 triệu rưỡi - Ảnh: Internet Đến thời điểm hiện tại, nam nhạc sĩ 9X vẫn không có cách nào lên tiếng đính chính cho những tin đồn ác ý này. Chia sẻ về dự án tương lai, Châu Đăng Khoa cho biết thêm, anh dự tính làm một quyển tự truyện và sẽ phát hành một album cho riêng mình. Đặc biệt anh hy vọng "sẽ có người yêu trong năm nay”.

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