Ghé thăm cơ ngơi đồ sộ của ca sĩ Mai Thiên Vân tại trời Tây, Thuý Nga phải thản thốt: 'Choáng ngợp quá!'

Hậu trường 27/03/2022 16:39

Thúy Nga phải thốt lên: "Tôi không ngờ Mai Thiên Vân lại có một cơ ngơi đồ sộ như thế này".

Ca sĩ Mai Thiên Vân nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình quê hương sâu lắng tại hải ngoại. Có thể nói, tên tuổi của cô gắn liền với trung tâm Thúy Nga cùng những màn song ca cực tình bên ca sĩ Quang Lê.
Hiện, nữ ca sĩ cũng là thế hệ ca sĩ hát Bolero xuất sắc nhất.

Mới đây, tại chương trình "Gõ cửa thăm nhà" của danh hài Thúy Nga có sự xuất hiện của khách mời ca sĩ Mai Thiên Vân. Tại đây, lần đầu tiên khán giả truyền hình mới được chiêm ngưỡng cơ ngơi xa hoa của nữ ca sĩ.

Vừa bước vào nhà Mai Thiên Vân, Thúy Nga đã vô cùng choáng ngợp trước một gian phòng để cả ngàn bộ quần áo, đầm diễn các loại. Nữ danh hài liền thốt lên: "Lần đầu tiên tôi tới nhà một người nổi tiếng mà bị lạc giữa rừng đồ thế này. Tôi cảm giác nhà Mai Thiên Vân như một shop bán quần áo chứ. Tôi bước vào nhà Mai Thiên Vân mà ngỡ ngàng vì quá nhiều quần áo".

Ghé thăm cơ ngơi đồ sộ của ca sĩ Mai Thiên Vân tại trời Tây, Thuý Nga phải thản thốt: 'Choáng ngợp quá!' - Ảnh 1
Căn phòng chứa hàng ngàn bộ đồ diễn của Mai Thiên Vân - Ảnh: Cắt từ clip

Nữ ca sĩ cũng thích thú khoe những bộ cánh ưa thích của cô, tất cả đều được giữ lại làm kỉ niệm. Đặc biệt hơn cả, trong số đó có chiếc áo dài cô từng mặc diễn chung với ca sĩ Phi Nhung ca khúc "Áo mới Cà Mau". Cô nói:

"Tôi giữ lại hết các trang phục này để làm kỷ niệm. Tôi mặc bộ nào khi diễn hay quay hình với ai đều nhớ hết. Tôi không đếm nổi mình có tổng cộng bao nhiêu đồ diễn nhưng để treo được hết chỗ đồ này, tôi phải đi mua mấy thùng mắc áo, tới cả ngàn chiếc mắc áo. Thế mà tôi cũng dùng hết chỗ mắc áo đó.

Và đây chỉ là một phòng để đồ của tôi thôi. Ở dưới nhà tôi vẫn còn một phòng để đồ nữa. Tôi cũng vừa phải mua thêm một thùng mắc áo cả ngàn cái nữa để treo quần áo. Các đồ diễn ở đây chủ yếu là áo dài các loại. Nhiều bộ áo dài được thiết kế riêng cho tôi. Những bộ đồ này tôi mặc để diễn hoặc đi hát, có khi mặc lại, có khi không mặc lại nữa, chỉ mặc đúng một lần".

Thúy Nga thấy vậy liền xin xỏ: "Mai mốt Mai Thiên Vân có chán bộ đồ nào thì cho tôi để tôi đưa con gái tôi mặc. Tôi khám phá mãi mà không hết nổi kho quần áo của Mai Thiên Vân".

Ghé thăm cơ ngơi đồ sộ của ca sĩ Mai Thiên Vân tại trời Tây, Thuý Nga phải thản thốt: 'Choáng ngợp quá!' - Ảnh 2
Khu vườn là nơi nữ ca sĩ thích nhất mỗi khi đi diễn mệt về - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi xem một vòng phòng để đồ, Mai Thiên Vân dẫn Thúy Nga ra ngồi tại khu vườn sau nhà để hóng mát. Tại đây, cả 2 cũng có những chia sẻ thú vị. Có thể thấy, căn biệt thự của Mai Thiên Vân rất rộng, có cả khu vườn xanh mát và bể bơi rộng lớn, được bài trí theo phong thủy rất đẹp.

Mai Thiên Vân cho biết khu vườn này chính là nơi cô thường xuyên nghỉ ngơi sau những giờ lưu diễn mệt mỏi. Thúy Nga phải thốt lên: "Tôi không ngờ Mai Thiên Vân lại có một cơ ngơi đồ sộ như thế này".

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