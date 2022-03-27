Giữa ồn ào nữ ca sĩ cặp kè đại gia, Ngọc Trinh bất ngờ phát ngôn liên quan đến "đàn ông", liệu có ẩn ý gì?

Dòng trạng thái của Ngọc Trinh liên quan đến "đàn ông" khiến cư dân mạng lập tức liên tưởng đến ồn ào cặp kè đại gia thời gian gần đây.

Mới đây, trên trang cá nhân, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến dân tình bàn tán không ngừng khi khoe nhan sắc ngọt ngào cùng dòng trạng thái về đàn ông. Khác với hình ảnh sexy thường thấy, lần này người đẹp gốc Trà Vinh gây bất ngờ khi chọn bộ trang phục gọn gàng, kín đáo.

Khoe hình ảnh bản thân tươi tắn với mái tóc dài đơn giản cùng áo hở vai ôm sát cơ thể khoe trọn bờ vai thon gọn, thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý hơn cả đó chính là dòng trạng thái của Ngọc Trinh, theo đó, cô nàng viết: “Đàn ông là những niềm đau. Nhưng anh đẹp trai thì em niềm nở”.

Nhiều người thắc mắc liệu Ngọc Trinh có đang ẩn ý điều gì về chuyện tình cảm của cô nàng hay không khi thời điểm này showbiz Việt đang đắm chìm trong hàng loạt ồn ào liên quan đến cặp kè đại gia và ngoại tình.

Nói về chuyện cặp kè đại gia, Ngọc Trinh cũng chính là cái tên gây xôn xao nhiều nhất về vấn đề này trong showbiz Việt. Trong đó, đáng chú ý nhất là chuyện tình "chàng 72-nàng 27" giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều.

Vào khoảng tháng 11/2016, Ngọc Trinh có dịp sang Las Vegas để chấm thi 1 cuộc thi Hoa hậu. Nhờ quen biết với cựu siêu mẫu Đào Lan Phương - con dâu thứ tỷ phú Hoàng Kiều, mà chân dài Trà Vinh đã được "chị em thân thiết" mai mối cho bố chồng.

Chuyện tình chênh lệch tận "45 tuổi" của cả hai nhanh chóng gây sốt khắp MXH, Ngọc Trinh sau đó cũng mang tiếng "ham vật chất" khi có mối quan hệ với bạn trai hơn mình tận 45 tuổi - người sở hữu khối tài sản 3,4 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng mặn nồng, tỷ phú Hoàng Kiều và Ngọc Trinh đã "đường ai nấy đi". Hậu chia tay, vị tỷ phú U80 không chỉ gây sốc khi tuyên bố "đêm 7 ngày 3 - vào ra không kể" với Ngọc Trinh mà còn lên livestream chửi bới tình cũ thậm tệ.

Ngọc Trinh lại “thanh lý giá rẻ” đồ hiệu cuối năm: Liệu còn dính phốt đồ fake như xưa? Với màn thanh lý đồ gây sốt khắp MXH vào tháng 3 vừa qua bởi hàng loạt món đồ xa xỉ lên đến chục tỷ đồng, Ngọc Trinh mới đây tiếp tục “đến hẹn lại lên” với màn thanh lý đồ hiệu của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-on-ao-nu-ca-si-cap-ke-dai-gia-ngoc-trinh-bat-ngo-phat-ngon-lien-quan-den-dan-ong-lieu-co-an-y-gi-458419.html